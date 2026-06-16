Țara Oașului face un pas important pentru dezvoltarea turismului local prin conectarea la unul dintre cele mai cunoscute proiecte de promovare a României – Via Transilvanica.

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului Via Transilvanica Days, unde reprezentanții Asociației Patrimoniului Țării Oașului au prezentat proiectul prin care zona Oașului va fi integrată în marea poveste a acestui traseu turistic.

Prin acest demers, comunitățile locale își propun să pună în valoare frumusețea naturală a regiunii, tradițiile, patrimoniul cultural și peisajele spectaculoase ale Țării Oașului.

„Țara Oașului merită să fie descoperită pas cu pas”, este mesajul transmis de inițiatorii proiectului, care consideră că traseul poate deveni o legătură firească între oameni, locuri și povești.

Proiectul beneficiază de sprijinul echipei Tășuleasa Social și al lui Alin Ușeriu, inițiatorul Via Transilvanica, iar comunitățile locale s-au mobilizat pentru ca acest traseu să devină realitate.

Printre administrațiile implicate se numără orașul Negrești-Oaș și comunele Certeze, Bixad, Călinești-Oaș, Gherta Mică, Târșolț, Turț, Batarci, Tarna Mare, Orașu Nou, Vama, Racșa și Cămărzana.

„Este oficial: aducem Via Transilvanica în Țara Oașului!”, au transmis reprezentanții Asociației Patrimoniului Țării Oașului, subliniind rolul voluntarilor și al comunității în acest proiect.

Prin această inițiativă, Oașul își deschide și mai mult porțile către turiști, oferind o experiență bazată pe natură, tradiții autentice și ospitalitatea oamenilor locului.