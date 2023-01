PSD. Marcel Ciolacu: Dorim să avem discuţii în coaliţie, nu poziţionări sau ambiţii

- Advertisement -

Partidul Social Democrat își pregătește strategia pentru noua sesiune parlamentară şi planul pentru preluarea guvernării în primăvară. Conducerea partidului s-a întrunit la Sinaia, unde s-a organizat atât Consiliul Național Politic al PSD, cât şi ședința grupurilor parlamentare.

În cadrul Consiliului Politic Național, fiecare ministru al PSD a prezentat ce a îndeplinit din programul de guvernare asumat în coaliţie şi ce urmează în perioada următoare, s-au detaliat priorităţile atât din punct de vedere guvernamental și legislativ și s-a stabilit programul de activități pentru perioada următoare. Din programul stabilit, bineînțeles fac parte și alegerile în organizațiile județene din țară.

Organizația Județeană PSD Satu Mare se numără printre următoarele 6 organizații unde vor avea loc alegeri în perioada următoare, data fiind stabilită de conducerea Partidului Social Democrat.

“Am avut două zile de şedinţe împreună cu colegii mei, am avut un grup de lucru să ne creionăm în continuare programul de guvernare. Pe urmă am avut un Consiliu Politic Naţional, unde fiecare ministru al PSD a prezentat ce a îndeplinit din programul de guvernare asumat în coaliţie şi ce urmează în perioada următoare. Am avut cu o prezentare şi pe domnul Jianu, ca şi partener social.(…) Am detaliat priorităţile atât din punct de vedere guvernamental, legislativ, şi aici mă refer, în primul şi în primul rând, la jaloanele din PNRR. Din punctul nostru de vedere, prioritatea unu sunt pensiile speciale şi aşteptăm, împreună şi cu Ministerul Justiţiei, să găsim forma constituţională ca acest capitol cu pensiile speciale să fie închis, odată pentru totdeauna, în România” – președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Sinaia, că îşi doreşte ca în coaliţie să existe discuţii, nu “poziţionări sau ambiţii”, precizând că prioritare la acest moment sunt jaloanele din PNRR.

“Avem un protocol asumat. (…) Am ieşit un pic dintr-o zonă pe care eu o consider dăunătoare. Suntem nişte oameni politici, avem pretenţii să fim oameni de stat şi, din această perspectivă, dorim să avem discuţii în coaliţie, nu de poziţionări sau de ambiţii. Noi vorbim aici de Guvernul României, nu vorbim de guvernul unei coaliţii, al unei alianţe. Am văzut ce s-a întâmplat când a fost o construcţie a unui guvern de dreapta care confunda guvernul de coaliţie cu guvernul României şi cred că cu toţii, atât eu, domnul Nicolae Ciucă şi colegii noştri din PSD şi PNL şi UDMR ne dorim un guvern eficient. Atunci e normal să avem nişte discuţii punctuale şi despre o evaluare a miniştrilor şi performanţele unor miniştri unde lucrurile au mers în direcţia corectă şi aşteptată şi unde nu au funcţionat. Am avut de recuperat un handicap de aproape 2 ani în care, vă dau un exemplu, la Ministerul Fondurilor Europene era tot blocat şi încet, încet a recuperat acest decalaj. În această zonă am încercat de fiecare dată, am văzut că şi domnul prim-ministru, să ducem discuţia. Nu că rupem un protocol, nu că PSD-ul nu cedează nu ştiu ce ministere. Sunt ferm convins că şi eu, şi colegii mei, şi domnul prim-ministru Nicolae Ciucă şi colegii domniei sale ne dorim un guvern bun al României, nu un guvern PSD-PNL-UDMR”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat când ar trebui să înceapă această evaluare, liderul social-democraţilor a spus că aşteaptă o evaluare a prim-ministrului pe fiecare minister în parte.

“Din punctul meu de vedere, prioritar în această evaluare este implementarea PNRR-ului şi a jaloanelor din PNRR şi de acolo să plecăm cu o discuţie profesionistă. Eu, să fiu şeful unui guvern sau prim-ministrul unui guvern al României făcut cum s-a tras în căciulă, în funcţie de performanţa judeţelor şi fiecare, în funcţie de ce minister ne-a picat, căutăm noi prin stat vreunul bun sau prost să-l punem la acel minister… prefer să nu conduc un astfel de guvern”, a precizat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă există o linie roşie pe care partidul nu o va trece, acesta a spus: “Am o singură linie roşie, se numeşte prostia şi cred că aceeaşi linie roşie o are şi PNL-ul”.

Despre taxa de solidaritate

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a mai declarat, luni, la Sinaia, referindu-se la taxa de solidaritate pentru companiile mari, că într-un mediu concurenţial este corect ca legislaţia să fie uniformă pentru toată lumea.

“Ceea ce plăteşte capitalul românesc, respectiv 1%, este o regulă corectă pentru toată lumea. Într-un mediu concurenţial, corect este ca legislaţia să fie uniformă pentru toată lumea. Dacă toate companiile cu capital românesc plătesc minimum 1% din cifra de afaceri, atunci mergem cu 1% pentru toată lumea”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, liderul social-democraţilor susţine că nu sunt propuneri de modificări de taxe.

“Nu avem o propunere de modificări de taxe. Întâi statul român să îşi facă datoria, să facă digitalizarea ANAF-ului şi pe urmă, după ce avem toate elementele, toate cifrele şi unde nu este concordanţă, atunci intervine statul. Eu, în acest moment, Marcel Ciolacu, n-am aceste informaţii, am informaţiile în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi cum încercăm să optimizăm fiscal. Cred că perioada optimizării fiscale a luat sfârşit. Marcel Ciolacu şi PSD-ul nu măreşte nicio taxă”, a afirmat Ciolacu într-o conferinţă de presă.

Referindu-se la scăderea TVA-ului la alimentele de bază, acesta a arătat că măsura trebuie gândită la pachet cu altele pentru a fi eficientă.

“Scăderea TVA-ului s-a mai făcut la alimentele de bază, neluându-se şi alte măsuri sau negândită în ansamblul său această măsură şi după o lună de zile ne-am trezit că acea scădere de TVA a revenit. De fapt lupta este cu inflaţia. O componentă importantă în acest moment din inflaţie o reprezintă scumpirile la produsele alimentare. (…) Repet, este un întreg pachet ca să fie sustenabil, nu ceva emoţional şi noi să ne lăudăm că am coborât TVA-ul şi am ieftinit, iar peste o lună preţurile să fie aceleaşi”, a explicat preşedintele PSD.

Mircea Govor și Gheorghe Cârciu, la ședința de la Sinaia

Social-democrații s-au aflat luni la Sinaia la ședința de Consiliu Politic Național.

La întâlnirea de la Sinaia a participat și Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, precum și Gheorghe Cârciu, președintele PSD Diaspora, cei doi fiind membri ai Consiliului Politic Național al PSD.