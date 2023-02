ERASMUS+. Școala Gimnazilă „Grigore Moisil”  din Satu Mare se număra printre cele 212 instituții la nivel național cu cereri de acreditare aprobate

- Advertisement -

Rezultatele rezultatele selecției de propuneri de acreditare pentru domeniul Educației Școlare, Erasmus+, au fost postate în data de 6 februarie, iar astfel, Școala Gimnazilă „Grigore Moisil” din Satu Mare, este onorată a se număra printre cele 212 instituții la nivel național cu cereri de acreditare aprobate.

În calitate de instituție acreditată, Școala Gimnazilă „Grigore Moisil” va implementa un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu și lung, iar activitățile planificate urmează să fie sprijinite cu fonduri Erasmus+. Prin intermediul acestui proiect de acreditare ce acoperă domeniul educației școlare, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” va crește în experiența internațională de calitate și va pune în aplicare planul de dezvoltare strategic, numit Planul Erasmus, ca parte a unui efort organizațional amplu.

Dimensiunea europeană este asigurată în cadrul școlii prin intermediul activităților de cooperare internațională. Schimbul de bune practici educaționale este înlesnit de desfășurarea proiectelor educaționale europene.

„Una dintre țintele strategice ale misiunii unității noastre școlare este educarea elevilor pentru valorile europene, conștientizarea de către elevi a drepturilor, dar și a responsabilităților în calitate de cetățeni europeni, care se pot integra cu ușurință și datorită competențelor de comunicare într-o limbă străină, în peisajul european”, a precizat Claudiu Mondici, directorul Școalii Gimnaziale „Grigore Moisil”.

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” propune patru obiective

Cele patru obiective pe care Școala Gimnazială „Grigore Moisil” le propune pentru implementarea activităților de mobilitate de înaltă calitate sunt următoarele:

Dezvoltarea competențelor de implementare a metodelor și instrumentelor didactice activ-participative, cu caracter aplicativ și abordare transdisciplinară; Dezvoltarea competențelor digitale pentru cadre didactice prin participare la cursuri acreditate de formare în spațiul european; Îmbunătățirea ofertei educaționale cu cursuri opționale noi și încheierea de cel puțin un parteneriat nou care să satisfacă nevoile școlii și a comunității privind sustenabilitatea în spațiul european. Dezvoltarea celor 8 competențe cheie care promovează educația pe tot parcursul vieții în spațiul european în rândul elevilor școlii noastre.

„În urma experienței dobândite în derularea proiectelor Erasmus+ anterioare, am propus pentru primul an activități de formare pentru cadrele didactice în 4 stagii de formare, urmând ca aceștia să susțină activități de multiplicare și de împărtășire a exemplelor de bună practică.

În al doilea an am propus atât activități de formare pentru profesori cât și un parteneriat de schimb școlar în care să fie implicați un număr de 30 de elevi, însoțiți de cadre didactice.

În al treilea an al proiectului, am propus activități de formare pentru profesori.

În al patrulea an am propus atât activități de formare pentru profesori cât și un parteneriat de schimb școlar, în care să fie implicați un număr de 40 de elevi, însoțiți de cadre didactice”, a mai spus Claudiu Mondici.

Implementarea planului de dezvoltare strategică–componentă a proiectului de acreditare, constituie o modalitate de a îmbunătăți calitatea actului didactic, care duce pe de o parte la creșterea motivației și performanței elevilor, iar pe de altă parte întărește cultura organizațională a școlii și a relației cu partenerii educaționali.

În urma acestor parteneriate internaționale, școala și valorile ei sunt promovate cu succes la nivel local, național și internațional.

Proiectele europene Erasmus+ oferă un cadru optim pentru formarea cadrelor didactice și a elevilor

Proiectele europene Erasmus+ oferă un cadru optim pentru formarea continuă și sustenabilă a cadrelor didactice și a elevilor școlii noastre, de creștere a gradul de atractivitate al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” în cadrul comunității locale datorită plusului de valoare europeană adus de experiența dobândită în cadrul stagiilor de formare și a parteneriatelor de schimb școlar din spațiul european.

Karina Brodi