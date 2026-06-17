Complexul sportiv One More a organizat ediția a IV-a a evenimentului One More Team Building, o întâlnire dedicată comunității formate din antrenori, instructori, colaboratori, parteneri și membri ai echipei One More.





Evenimentul a avut loc în Ardud-Vii, într-un cadru natural și relaxat, unde participanții au avut parte de o zi petrecută în aer liber, cu voie bună, discuții și momente frumoase împreună.





Atmosfera a fost completată de ceaun și grătare, pregătite cu grijă de bucătarii invitați, cărora organizatorii le transmit mulțumiri pentru implicare.

Mulțumiri speciale merg către Biola România, pentru produsele oferite, din care participanții au putut savura cocktailuri răcoritoare pe parcursul evenimentului.





De asemenea, organizatorii mulțumesc Domeniilor Sereș pentru vinurile oferite în cadrul acestei întâlniri.

Pentru cei mici, Lumea Copiilor by Strike Ball a pregătit activități, jocuri și momente de distracție, astfel încât și copiii prezenți să se bucure de o experiență frumoasă.





Atmosfera a fost întreținută de DJ Andrei Traista, care a adus energie și voie bună pe parcursul evenimentului.





Mulțumiri merg și către DMAgency.ro, echipa care se ocupă de marketingul și imaginea Complexului One More.





Organizatorii le mulțumesc tuturor participanților care și-au făcut timp să fie prezenți, să se bucure de natură și să petreacă o zi frumoasă împreună.





Prin astfel de evenimente, One More continuă tradiția de a construi nu doar un complex sportiv, ci o comunitate activă, unită și implicată.







