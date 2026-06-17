Situațiile din Craidorolt, Bătarci și Cămărzana au fost analizate într-o serie de ședințe de lucru la care au participat reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat o serie de ședințe de lucru dedicate deblocării unor situații complexe de fond funciar din comunele Craidorolt, Bătarci și Cămărzana, cazuri care au rămas nerezolvate de-a lungul anilor și care continuă să genereze incertitudini juridice pentru proprietari și administrațiile locale.

La întâlniri au participat reprezentanți ai Comisiilor Locale de Fond Funciar din cele trei localități, ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Satu Mare, Direcției Silvice, Poliției de Frontieră, precum și secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle.

Probleme vechi, soluții căutate împreună

Discuțiile s-au concentrat asupra unor spețe dificile care implică terenuri aflate în apropierea fondului forestier și a zonei de frontieră, aspecte care necesită implicarea și colaborarea mai multor instituții.

În cadrul ședințelor au fost analizate planurile cadastrale ale zonelor aflate în litigiu sau în situații administrative neclare, fiind identificate mai multe neconcordanțe și suprapuneri în documentele de evidență funciară.

Potrivit reprezentanților instituțiilor participante, aceste inadvertențe s-au acumulat în timp și au reprezentat principalul obstacol în soluționarea dosarelor.

Verificări în teren pentru clarificarea limitelor de proprietate

Pentru rezolvarea situațiilor identificate, autoritățile au convenit asupra unui plan de măsuri care include efectuarea unor verificări cadastrale la fața locului.

Scopul acestora este clarificarea limitelor de proprietate și stabilirea încadrării corecte a terenurilor în documentele oficiale.

Procesul va fi coordonat de OCPI Satu Mare, în colaborare cu primăriile din Craidorolt, Bătarci și Cămărzana, precum și cu Direcția Silvică. Totodată, fiecare instituție implicată a primit atribuții și termene clare de raportare, astfel încât evoluția cazurilor să poată fi urmărită permanent.

Prefectul cere măsuri concrete și rezultate

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat că multe dintre aceste probleme persistă de ani de zile tocmai din cauza complexității lor și a necesității unei colaborări eficiente între instituțiile implicate.

„Aceste probleme există de ani de zile și au rămas nerezolvate tocmai pentru că au nevoie de o abordare comună, în care toate instituțiile implicate să lucreze în aceeași direcție. Am făcut și astăzi pași concreți și vom urmări îndeplinirea fiecărei măsuri stabilite”, a declarat prefectul județului Satu Mare.

Obiectiv: clarificarea situațiilor și siguranță juridică pentru proprietari

Prin demersurile inițiate de Instituția Prefectului, autoritățile urmăresc soluționarea unor probleme care afectează de mult timp proprietarii de terenuri și administrațiile locale din cele trei comune.

Implementarea măsurilor stabilite în cadrul ședințelor ar putea conduce la clarificarea situațiilor juridice, actualizarea documentațiilor cadastrale și eliminarea blocajelor administrative care au împiedicat până acum finalizarea procedurilor de fond funciar.