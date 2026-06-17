DSVSA Satu Mare continuă campania de vaccinare antirabică

Având în vedere riscul transmiterii acestei boli foarte grave la om, DSVSA Satu Mare le reamintește cetățenilor că au obligația de a identifica și vaccina antirabic carnasierele deținute și totodată de a-i sprijini pe medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în activitatea de vaccinare antirabică a câinilor și pisicilor.



DSVSA Satu Mare face apel la sătmăreni ca la orice semne clinice sau modificări de comportament observate la animalele domestice, câini, pisici, bovine, ovine, caprine cu probabilitate de contact cu carnasiere sălbatice, sau în cazul existenței animalelor care au muscat sau zgâriat, să anunțe obligatoriu medicul veterinar pentru a examina animalele și a le pune sub observație sau restricție.