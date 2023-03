Suntem în an preelectoral și se vede!

- Advertisement -

Se vede din ce în ce mai tare că urmează un an 2024 electoral! De la măsuri populiste la legi adoptate, începerea de investiți și semnarea de contracte, promisiuni de neîndeplinit până la “datul la picioare” între viitori competitori electorali direct sau indirect cu ajutorul presei fie audiovizuală, scrisă, online până la diverse bloguri sau pagini de Facebook mai mult sau mai puțin credibile, serioase sau urmărite!

Sigur că asta se vede atât pe plan național cât mai ales pe plan local.

Inclusiv așa cum am vorbit într-un material trecut s-a ajuns până la aruncarea cu “venin” din cauza unei piese de teatru.

Am rămas dator cu o părere vizavi de piesa de teatru și pentru că se leagă oarecum de materialul despre care scriu azi, o să zic pe scurt. Mergând la piesa de teatru “Nuntă în Oaș” mi-a reaprins dragostea pentru teatru și promit că voi merge din nou constant. Sigur că tot din cauza politicului am încetat să mai umblu la teatru acum vreo 10-12 ani. Eram un spectator fidel încă din clasele V-VIII, mai apoi în IX-XII dar și după ,până când au început să vină oameni doar pentru că trebuiau să fie prezenți peste tot, văzuți și băgați în seamă. Așa că ma revoltat apariția unora care nu înțelegeau ce fac acolo și nu am mai mers la teatru dar, mulțumesc lui Dumnezeu, în 23.03.2023 nu am văzut pe nici unu. Așa dacă tot am ridicat subiectul ăsta și acum că suntem așa cum am zis în an preelectoral aș vrea să pot să mă duc liniștit în continuare la slujba de duminica sau în alte zile de sărbătoare și să îmi tihnească slujba, nu să îi văd pe uni și pe alți că se bagă în seamă aiurea pe acolo. Aviz amatorilor. Să știți că nu înghite nimeni astfel de metehne. Dacă umblați la biserică haideți tot timpul nu numai când vreți ceva. Că nu-i bine să insultați inteligența nimănui.

Să revin la piesă, actorii geniali, piesa tratează subiectele principale ale zilelor noastre, nu a oșenilor ci a întregii societăți, nepăsarea, lipsa de moralitate, goana după bani, bisexualitatea. Subiecte tabu în toate cărțile, filmele, peste tot. A luat și de la oșeni obiceiurile, muzica, o parte din vorbe, costumele superbe în rest un spectacol de comedie normal. Personajele clar autohtone. Sigur că umorul și în general teatru este pentru oamenii inteligenți. Trebuie să știi să citești printre rânduri.

Totuși a fost ceva deranjant și sunt de-acord din acest punct de vedere cu “contestatarii”. Scena în care mama soacră și prietenul lui ginerică fac sex sub masa mirilor! Ar trebui scoasă la spectacolul următor. Trebuie să ținem cont că vorbind despre o nuntă din Oaș este o chestiune deplasată. Fac oșenii nunțile mari, sunt ei mândri dar sunt credincioși și își iubesc familia mai mult decât orice și de aceste lucruri trebuie ținut cont.

Revenind la anul preelectoral am văzut că presa noastră locală s-a poziționat deja de pe acum. Fiecare cu “simpatiile” și interesele lui. Au început micile “hârjoneli”. Desigur că de acum ele vor continua până după alegeri și fiecare va încerca să profite de greșelile celorlalți și o vor fructifica cum pot ei mai bine pe fiecare. Se chinuie unii să își câștige adepți, alții să facă valuri, unii speră că vor mânca și ei ceva în viitor. Lucruri normale în viață. Toți trăim cu speranța.

Din ce văd doi dintre competitorii electorali care se cred pe “cai mari” vor avea surprize multe până în alegeri dar și atunci.

În rest politica se face cu răbdare, maturitate, inteligență, tact, diplomație și un pic de nerușinare și tupeu când situația o cere.

V-am pus probabil pe unii pe gânduri, dar dacă aveți puține cunoștințe politice vă puteți da seama că sunt vreo doi politicieni care au criteriile să nu zic calitățile enumerate mai sus, restul sunt vai de ei.

Cu toate astea se anunță o vară incendiară, un an de foc și alegerile de anul viitor în flăcări!

Răzvan Govor