„Voci pe placul vostru” la Filarmonica Dinu Lipatti

Concertul susținut de cvartetul vocal „Ad libitum voices” (voci opționale) din această săptămână, programat pentru joi, 9 martie, ora 19, ne va aduce în îndrăgita instituție de cultură sătmăreană voci mult aplaudate pe scenele teatrelor de operă și operetă din țară și străinătate. Orchestra Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare, ea însăși una dintre cele mai reputate orchestre din estul Europei, îl va avea la pupitru pe deja sătmăreanul Ștefan Novak.

Fiind martie este normal ca doamnele noastre să fie răsfățate cu patru dintre cele mai audiate voci ale unora din cele mai apreciate siluete masculine din România. Este vorba despre tenorii Tiberius Simu și Sergiu Coltan, baritonul Vlad Morar și basul Cristian Ignuță. Pentru acest concert sunt valabile abonamentele cu nr. 30.

În program lucrări de Luigi Denza, Jerry Bock, C. Michel Schönberg, Felix Mendelssohn, Mitch Leigh, Temistocle Popa, Marius Țeicu, Zsolt Kerestély, John Kander, Harry Warren, Cesare Andrea Bixio, Anton Șuteu, Quirino Mendoza y Cortés, Eduardo di Capua, Giuseppe Verdi.

Născut în Cluj, Tiberius Simu este absolvent al Liceului de Muzica Sigismund Toduță unde urmează cursuri de vioară, pian și canto, fiind mai apoi absolvent al Academiei de Muzică Gh. Dima din Cluj, secția Regie de teatru muzical, unde este în prezent lector universitar, începând cu anul 2018.

Tiberius Simu debutează pe scena Operei Naționale Române din Cluj, în dublă ipostaza, de regizor al spectacolului Traviata de Giuseppe Verdi, cât și de protagonist al rolului Alfredo, rol susținut cu succes și pe scena Operelor Naționale din Timișoara și București, acest rol fiind cel care marchează și debutul internațional al artistului la opera din Leizpig. Laureat al concursurilor de canto Traian Grozăvescu de la Lugoj și Haricleea Darclee de la Brăila, Tiberius Simu câștigă în 2005 o bursă de doi ani la Accademia del Teatro alla Scala di Milano, având posibilitatea de a-și continua studiile sub îndrumarea unor artiști de marcă ai scenei lirice mondiale, ca de pildă Luigi Alva, Leyla Gencer, Mirella Freni sau Renato Bruson.

De la debutul său, Tiberius Simu a adăugat numeroase roluri repertoriului său, precum Tamino din „Flautul fermecat” de Mozart la Wiener Staatsoper, Aceste din „Ascanio din Alba” de Mozart la Scala din Milano, Don Ottavio din „Don Giovanni” de Mozart la Frankfurt Oper, Lucio Silla din opera mozartiană cu același nume la Nantes/Angers Opera, cât și la opera din Bordeaux, Fenton din „Falstaff” de Verdi la Opera Royale de Wallonie din Liege, Nemorino din „Elixirul dragostei” de Donizetti la Opera din Toulon, Almaviva din Bărbierul din Sevillia de Rossini la Leipzig, Camille Rosillon din opereta „Văduva veselă” de Lehar la Teatro Verdi din Padova sau rolul titular din opereta „Zarewitsch” de Lehar la Seefestspiele Morbisch.

Din activitatea regizorală a lui Tiberius Simu se remarcă spectacolele cu operetele „Văduva veselă” și „Țara surâsului” de Lehar la Opera Națională Română din Cluj și Opera Brașov, „Carmen” de Bizet la Opera Maghiară din Cluj, cât și colaborări cu regizori de renume precum Andrei Șerban, Hugo De Ana, Werner Schroeter, Peter Konwitschny, Franco Ripa di Meana, Stefano Poda sau Andreas Homoki. De asemenea Tiberius Simu a semnat regia Balului Operei din Cluj, edițiile din 2014 și 2015.

După știința mea Tiberius Sima a colaborat cu filarmonica sătmăreană în urmă cu vreo șapte ani la „Festivalul castanelor” din Baia Mare.

Să-l lăsăm singur să se prezinte cu promisiunea că pe ceilalți doi membri ai grupului, Cristi și Sergiu, îi vom lăsa să se exprime în următoarea lor prezență la Satu Mare.

„Mai nou zis Iedu’ sau Ieduț și această poreclă nu are doar o semnificație oarecare. Ea reprezintă faptul că sunt mezinul grupului Ad Libitum Voices. Iată și povestea mea.

M-am născut în Cluj-Napoca pe 17 decembrie 1995 și pot spune că din copilărie mi-a plăcut să ascult muzică. Nu orice stil, ci muzică clasică.

Am început să studiez muzica de mic, avându-l îndrumător și ajutor pe tatăl meu, Adrian Morar. Acest Om pe care, de altfel, îl poți admira mereu ca dirijor al diferitelor orchestre de prestigiu din țară și din străinătate, el fiind dirijorul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Știu că te întrebi de ce a fost nevoie să-i fac o asemenea prezentare, iar răspunsul este simplu: pentru că merită și pentru că îl admir.

Să revenim, totuși, la mine. Muzica a însemnat pentru mine mai mult decât o profesie, ea este cea care mi-a desenat viața până acum. Muzica clasică, căci despre ea este vorba, o cunoșteam încă de la vârsta de 6 ani, când am început să studiez pianul. Am absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj. Cuvintele ar fi prea puține, cred eu, pentru a exprima cât de multe mi-a oferit muzica în cei 12 ani de școală.

Apoi am urmat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Aici s-au schimbat multe lucruri încă de la început.

În primul rând, am schimbat pianul cu vocea. Prin clasa a 11-a începusem să-l ascult pe Michael Bublé. A fost primul artist vocal pe care l-am apreciat din secunda unu. Avea ceva… Ceva ce în mulți alți artiști nu vedeam. Cum eu sunt nebun după jazz, blues și funk, la Bublé am identificat imediat entuziasmul și plăcerea de a cânta. Are dorința de a face oamenii să zâmbească. M-a cucerit prin căldura și frumusețea ce răzbat din vocea lui. Am învățat să-mi cultiv aceste calități la propria-mi voce puțin mai târziu, din anul I de facultate, studiind canto-ul clasic la clasa domnului profesor Mircea Sâmpetrean.

În al doilea rând, pe parcursul celor 4 ani de licență mi-am dat seama cât de mult mă atrage jazz-ul. Așa am început să cânt în concertele organizate de domnul profesor Răzvan Metea, alături de Bigg Dimm a’Band.

Apoi, cel mai important, era faptul că l-am cunoscut pe Tiberius din anul 1 de facultate. Am cântat alături de el în câteva concerte. În anul 3 mi-a devenit și profesor la Conservator, iar in anul 4 m-a invitat să fac parte din acest proiect, numit Ad Libitum Voices.”

Gruiță Ienășoiu