Afacerile în famiglia Cozma. Părinții abonați și ei la contractele cu statul, iar fratele fentează plata la stat

Adrian Cozma face ce face dar tot la banii publici trage, de altfel asta îl atrage și la Consiliul Județean, banul public și nu se gândește decât cum să ”mulgă” statul român și să facă afaceri în detrimentul oamenilor din județul nostru. Nici de traficul de detergent ucrainean făcut de fratele lui nu se leapădă. Vorba aceea ”te lepezi de satana, m-aș lepăda dar am 3 prunci cu ea.” Așa și Cozma! Din vorbe aruncate în neant se leapădă de orice dar în viață faptele vorbesc. La fapte stă extrem de prost Cozma.

Președintele PNL atacă maghiarii, banii de la statul maghiar, UDMR dar familia lui este vasală acestor instituții, ONG-uri sau Academii.

Culmea dacă până să înceapă campania avea un comportament șovin chiar extremist acuma la final de campanie a schimbat placa și o dă cu mesaje în limba maghiară.

Părinții abonați la contracte publice

Ca orice familie de membru PNL care se respectă munca cu statul e prioritară la famiglia Cozma. Firma Adi&Cris SRL unde asociați cu părți egale sunt părinții lui Adrian are mai multe contracte cu CSM, club sportiv care funcționează pe lângă Primăria Satu Mare și are primar UDMR și conducător susținut de același partid, a avut în total contracte privind transportul de pasageri ocazional în sumă de 35.000 lei. În 21.06.2023 a avut o achiziție pe SEAP, inițiată de Primăria Beltiug în valoare de 9386+TVA, în 15.06.2023 cu Primăria Păulești în valoare de 15.000 + TVA. La câte firme de transport sunt în acest județ, primarii PNL subalternii feciorului Adrian Cozma numai cu firma părinților puteau să își facă transportul desigur!

Aceeași firmă umflă banii și de la Academia de fotbal Partium, finanțată de către statul maghiar și încasează 100.000 lei undeva în jur de 20.000 euro.

Mama junelui PNL-ist mai deține firma Baxivil DDD SRL , companie care are sediu la aceeași locație cu Adi&Cris SRL, în localitatea Satu Mare , dar care are ca obiect de activitate alte activități de curățenie care are nu mai puțin de 22 achiziții inițiate de instituțiile publice ale statului român prin SEAP, printre acestea Spitalul Municipal E.P.N. Popovici Beiuș, Spitalul psihiatrie Gătaia, Școala Gimnazială “Stroe Belloescu”, Sat Grivița , Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herta, Centrul Medical de Evaluare ,Terapie, Educație Medicală și Recuperare pentru Copii și Tineri Cristian Șerban Buziaș, Club Sportiv Chitila, ADP Satu Mare care are 6 achiziții, Comuna Viile Satu Mare, Liceul Ortodox Nicolae Steinhardt, Școala Gimnazială Cărășeu.

Culmea cu 3 angajați această companie a reușit o cifră de afaceri de 2.354.072 în 2022 și 1.735.200 în 2023.

E bine să fii mamă de președinte de partid! Contractele zboară pentru mama Cozma.

Fratele băgat în combinații cu marfă de contrabandă și detergent contrafăcut din Ucraina

Dacă părinții au contracte cu statul, Cristi Cozma fratele lui Adrian Cozma pare că nu prea îi place să plătească la stat. Dacă în trecut s-a ocupat de cereale din Ucraina și afaceri cu produse agricole acuma acesta are un depozit clandestin într-un complex dintr-o spălătorie din Micro 17, aproape de magazinul părinților și casa lui.

Aici detergenții aduși din Ucraina la vrac se ambalează în ce firmă dorește clientul să cumpere și sunt vânduți la prețul de 30 lei punga. De altfel un astfel de produs original nu contrafăcut la același gramaj este la 70-80 lei.

Desigur acești detergenți vânduți de Cristi Cozma și din mașina personală unde îi ține la vrac și îți pune eticheta în funcție de nevoile clientului sunt vânduți fără nici un document de proveniență, bon sau factură.

Am fost și noi la fața locului la spălătorie, nu ne-am întâlnit cu Cristi dar am discutat în demersul nostru jurnalistic cu un băiat care lucrează acolo și care ne-a spus că detergenții nu sunt ai lor dar sunt lăsați de cineva acolo la vânzare.

Mai mult acesta ne-a spus că sunt aduși depozitați și de acolo se vând în țară. Cât și cum nu am reușit să aflăm.

Stand ilegal. Detergent ucrainean prezentat ca fiind nemțesc

Culmea că noi reușim încă o dată să aflăm lucruri despre care organele abilitate nu reușesc să descopere

Sigur că organele statului nu intervin din moment ce Claudiu Butnaru fostul adjunct al IJP și actual lucrător la Biroul de Investigații Criminale, umblă la ziua lui Adi Cozma și îi tunde iarba la Ardud iar locația unde se întâmplă contrabanda cu produse contrafăcute în speță detergenți este a fratelui altui lucrător la IPJ Satu Mare, Pișcorean Flaviu, la Serviciul Cabinet. De astfel acesta a și fost scos din peisaj, după ce a fost inspector principal la Poliția Rutieră . În trecut Pișcorean a participat și la concurs pentru șefia Biroului Rutier al Politiei Municipale Satu Mare. Acum Flaviu Pișcorean, tocmai din cauza legăturilor dubioase ale fratelui său și ale lui cu personaje certate cu legea a fost trecut pe linie moartă.

Negociere.Cristi Cozma își combină un cumpărător

P.S. Avem și filmare cum ne-am tocmit pentru detergent și la cât l-a oferit băiatul de acolo care ne-a dat informații despre produs, vânzare și cum funcționează afacerea dar astea le ținem ca probă în instanță.

Cristian Stan