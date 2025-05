Cât mai e… leul de pe OLX!

Cursul valutar ne dă fiori pe șira spinării și o gaură-n buget dacă avem rate sau facturi calculate în valută ( euro sau dolar). Că așa suntem noi românii, facem haz de necaz, la bursa de azi vă dăm și-o veste bună în această perioadă plină ochi de incertitudini.

Pentru nostalgici, care la cum au arătat rezultatele votului din primul tur, nu sunt puțini, pe OLX am găsit un anunț în care am găsit și un leu care se ține tare și mare și se lasă greu cumpărat. E vorba despre o monedă românească veche ce se vinde acum, potrivit unui anunț postat pe internet, cu 1.500 de lei. Moneda datează din 1 mai 1966, fiind o piesă numismatică ce are pe ea elemente de agricultură. ”Vând monedă 1 leu anul 1966. Preț 1500 ron negociabil”, se arată în anunț.

Caracteristicile monedei : Diametru de 24 mm; Grosime de 1.55 mm; Are o greutate de 5.0600 grame; Moneda este dintr-un material de oțel placat cu nichel; Designerul monedei este Haralamb Ionescu; Pe avers și avers se află elemente distincte, respectiv: Stema Republicii Socialiste România, cu scrisul în majuscule ”Republica Socialistă România”. De asemenea, se scrie anul emisiunii, respectiv ”1966”; Pe monedă este un fundal cu un soare care răsare, un tractor pe un câmp, iar în partea stângă se află 5 sonde de petrol. Moneda reprezenta valoarea nominală de ”1 LEU”. ( Sursa foto – OLX).