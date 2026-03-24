„Kiss & Ride” sau „Kiss & Stay”?

La Satu Mare, lucrurile evoluează. Nu neapărat în direcția în care ne-am aștepta, dar evoluează. De exemplu, conceptul modern de „Kiss and Ride” a fost reinterpretat local într-o manieră... mai profundă, mai meditativă, mai de durată.

Pe Bulevardul Cloșca, în apropierea Liceului German Satu Mare, banda dedicată opririlor rapide pare să fi trecut printr-o transformare filosofică: de la „oprești un minut și pleci” la „oprești diseară ca să fii sigur pe loc, mâine dimineață”.

Imaginea de la fața locului spune totul: mașini aliniate disciplinat, sub lumina caldă a stâlpilor, într-o liniște aproape poetică. Elevii? Demult acasă. Părinții? Nu, nici ei nu mai sunt acolo. Dar mașinile… mașinile veghează.

Se pare că unii șoferi au descoperit secretul succesului în trafic: dacă vii seara și „ocupi locul preventiv”, dimineața ai deja un avantaj strategic. Practic, nu mai vorbim despre un simplu „kiss and ride”, ci despre un veritabil „kiss, park, sleep, repeat”.

Cititorul care ne-a semnalat situația ridică o întrebare legitimă: când banda dedicată fluidizării traficului devine parcare de noapte, mai vorbim despre eficiență sau despre creativitate urbană dusă la extrem?

Sigur, ideea de „kiss and ride” presupune o oprire scurtă , un pupic rapid, un „baftă la școală” și gata. La Satu Mare, însă, pupicul pare să fie unul... de durată. Atât de durată încât mașina rămâne să reflecteze peste noapte la importanța educației.

Poate ar trebui schimbată și semnalizarea: „Kiss and Ride (varianta clasică)” vs. „Kiss and Stay (ediție limitată, doar pe Cloșca)”.

Până atunci, banda rămâne ocupată „cu anticipație”, iar dimineața începe deja de cu seară. Un exemplu perfect de planificare pe termen lung… sau, cine știe, de dragoste profundă pentru locurile de parcare bune.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te