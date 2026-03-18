Campionul mondial la nesimțire este sătmărean– aur olimpic la parcat pe patru locuri de handicap

Când credeai că nesimțirea are limite, apare eroul sătmărean cu BMW-ul, omul care nu doar că le sfidează, le parchează direct peste ele. Patru locuri de handicap ocupate dintr-un foc – performanță rară, greu de egalat fără antrenament serios și o doză industrială de tupeu.

Nu știm ce-l recomandă mai tare: lipsa de bun-simț sau convingerea fermă că el este centrul universului, iar restul sunt simple marcaje pe asfalt. Probabil în mintea lui, acele simboluri cu scaunul rulant înseamnă „rezervat pentru cine are BMW și chef”.

Într-un oraș normal, asta ar fi rușine publică. La noi, e aproape sport extrem. Și dacă tot a ocupat patru locuri, măcar să-i pună cineva o plăcuță: „Monument al nesimțirii – acces liber pentru aroganță nelimitată”.

Când credeam că le-am văzut pe toate… vine omul și mai trage o linie peste bunul-simț. Cu roțile.