”Alimentez și plâng de nu mai am nici lacrimi…”

Vă mai aduceți aminte de vremurile lui Ceauşescu, Nicolae dictatoru, nu Marian ăla cu ”Dă mă borfașule banii înapoi!”, când statul la coadă la benzinărie era sport național și terapie de grup? Când împingeai Dacia vecinului și el ți-o împingea pe a ta, fără hate, fără claxoane, fără TikTok?

Ei bine, stați liniștiți. Ne apropiem din nou de acea epocă… doar că de data asta avem telefoane inteligente cu care putem filma cum nu mai avem combustibil. Și posta apoi pe net pentru like-uri, experiența.

Între timp, domnul Alfred Stern, șef peste OMV, ne explică senin că dacă nu ne convin prețurile… să renunțăm la mașină. Simplu. Elegant. European.

Adică, tradus pe românește: dacă nu-ți permiți să trăiești ca în Austria, mergi pe jos ca în Satu Mare.

Că tot vorbim de Sătmar, poate ar trebui să ne pregătim serios pentru viitor. Dacă tot se construiește Muzeul Industrializării Forțate, propunem câteva exponate interactive:

-bonuri de benzină (ediție limitată, nostalgică),

– numere pare și impare pentru circulație, cei cu număr par duminica asta cei cu număr impar la Paștele Cailor

– canistre vintage „de colecție”, și, desigur, o Dacie împinsă live, cu voluntari.

Și uite așa și cei născuți după 1989 vor avea parte de o experiență autentică.

Cât despre mașinile electrice, stai liniștit, vine și rândul lor. Dacă nu crește prețul curentului de la sine, sigur găsește Baciu Trump o „strâmtoare” economică, geopolitică sau… creativă.

Revenind la realitate, domnul Stern ne mai spune că nu OMV face prețurile, ci piața. Și că, de fapt, statul câștigă mai mult din taxe. Corect. Statul câștigă, companiile supraviețuiesc… iar cetățeanul face cardio.Și ia Aspacardin. La fiecare vizită la PECO.

Pentru că, în final, soluția oficială e simplă:

– condu mai puțin,

– condu mai încet,

– sau… nu mai conduce deloc.

La Satu Mare, ne adaptăm. Scoatem șareta, ștrafu, coviltiru, dăm un luciu la ham, căutăm un loc de parcare pentru cal în față la cafenea ori păcănele și poate, cine știe, cerem și piste ecvestre.

Până una alta, ne vedem la pompă. Nu pentru benzină , pentru socializare.

Vorba poetului..”Alimentez și plâng…Alimentez și plâng de nu mai am nici lacrimi…”