Baftă, băieți!

Liga a 2-a: CSM Reșița – CSM Olimpia, sâmbătă ora 11-FRFTV

– Înaintea debutului în eșalonul doi al fotbalului românesc conducerea CSM Olimpia a anunțat semnarea unui protocol de colaborare cu Academia Partium

Primul meci oficial din sezonul 2025/2026 al echipei CSM Olimpia Satu Mare va fi sâmbătă, 2 august, de la ora 11, în deplasare, împotriva echipei CSM Reșița!

Echipa antrenată de Zoltan Ritli și Alexandru Botoș a plecat de joi dimineață spre Reșița, via Timișoara.

Din lotul prezentat miercuri la prânz la conferința de presă de la stadion nu au făcut deplasarea atacantul Gheorghe Gondiu , suspendat , mijlocașul Rareș Corodan , accidentat , Constantin Trip, Ervin Zsiga și portarul Villi Bence.

CSM Olimpia debutează practic în liga a 2-a și are ca obiectiv menținerea în eșalonul secund în vreme ce gazdele de la CSM Reșița au ca obiectiv intrarea in play off. Așa cum s-a întâmplat și sezonul trecut când reșițenii au fost la un pas de barajul de promovare în liga 1 terminând pe poziția a 6-a din play off.

De amintit că sezonul trecut la CSM Reșița a avut evoluții apreciate atacantul Moussa Samake, fost la CSM Olimpia și care acum e în lotul celor de la CFR Cluj Napoca.

Obiectivul principal al formației din Valea Domanului va fi intrarea în play-off, iar, dacă va fi cazul, se va încerca promovarea în Superligă. Până la primul meci oficial, Reșița a disputat un amical, marți, cu Timișul Șag, în care s-a impus cu 7-0. „Sunt mulțumit că s-au marcat foarte multe goluri și suntem pregătiți de primul meci din acest campionat. Vom juca acasă prima partidă oficială și trebuie neapărat să câștigăm. Asta este dorința mea și cred că și a jucătorilor. Ne-am pregătit foarte bine, am făcut un cantonament reușit și suntem bine din punct de vedere fizic, tehnic și tactic. Clar nu suntem 100%, dar vreau să facem totul pentru a lua toate cele trei puncte. Nu suntem 100%, deoarece este început de campionat. Mi-aș dori ca jocul echipei să arate foarte bine și să-mi dea calculele peste cap. Sigur, mai sunt și aspecte care trebuie puse la punct. Una peste alta, trebuie să câștigăm, pentru că suntem o echipă solidă și matură. Jucătorii care au venit îi vor înlocui cu brio pe cei care au plecat, iar în unele momente vreau să fie și peste cei de care ne-am despărțit. Întâlnim o echipă din Satu Mare care vine cu gânduri mărețe la Reșița. Am înțeles că va fi la Reșița cu două zile înainte de meci, deci va fi un joc în care noi trebuie să fim foarte determinați. Jucăm acasă, avem suportul publicului și ne simțim bine pe teren propriu.”, a declarat antrenorul Flavius Stoican.

Încă există probleme medicale în cadrul lotului, dar minore. „La amicalul cu Șagul au intrat toți jucătorii. Sigur că i-am protejat ca și minute, mai ales cei care au avut probleme medicale. Singurul care încă se află în perioada de refacere este Andrei Burlacu. Nu i-am forțat la acest amical pe Vlad Chera și Raul Șteau, deoarece nu mă voi folosi de ei la meciul cu Olimpia Satu Mare. Dar, din punct de vedere medical, cei doi sunt bine și au început antrenamentele. Singurul care nu este apt este Andrei Burlacu.”, a mai spus tehnicianul echipei din Valea Domanului.

Principalul obiectiv al echipei din acest sezon este intrarea în play-off, iar în cazul în care acesta va fi îndeplinit atunci se va ”ataca” și promovarea. „Pe termen scurt obiectivul este să câștigăm cu Olimpia Satu Mare, pe termen mediu este să intrăm în play-off, iar pe termen lung este să ne batem pentru promovare. Cel mai mult mă gândesc în acest moment la meciul de sâmbătă, vreau să-l tratăm foarte serios și se pare că Satu Mare nu este o echipă care să plece cu șansa a doua. Olimpia a avut un ultim meci pe care l-a câștigat cu 1-0 cu cei de la Bihor Oradea, o echipă cu pretenții de play-off. Vom trata foarte serios acest meci, nu ne considerăm dinainte câștigători, deoarece simpla noastră prezență pe teren nu ne garantează victoria. În mintea noastră plecăm cu șanse egale și trebuie să demonstrăm că suntem echipa mai bună.”, a încheiat Flavius Stoican.

Partida CSM Reșița- CSM Olimpia Satu Mare va fi transmisă pe canalul de youtube FRFTV.

Lotul echipei CSM Olimpia Satu Mare la startul sezonului 2025/26 de Liga 2:

portari:

33. Zsombor Deaky

22. Darius Văduva

69. Bence Vili

fundași:

5. Dorian Todoran

25. Mario Aioanei

19. Abdoul Diomande

8. Paul Copaci

26. Cătălin Oanea

7. Cosmin Zamfir

27. Davide Popșa

98. Alexandru Sabău

mijlocași:

70. Tudor Lucaci

14. Vadim Calugher

11. Ervin Zsiga

29. Viorel Chinde

10. Robert Mustacă

6. Alin Văsălie

23. Mircea Donca

65. Bence Pinter

21. Kristof Bontaș

20. Daniel Danu

17. Constantin Trip

86. Cosmin Meșter

– Rareș Corodan – accidentat

atacanți:

9. Gheorghe Gondiu

18. Szilard Magyari

Stafful tehnic al CSM Olimpia Satu Mare:

director tehnic – Bogdan Lobonț

antrenor principal – Zoltan Ritli

antrenor secund – Alexandru Botoș

antrenor secund – Zsolt Reszler

antrenor cu portarii – Bogdan Miron

preparator fizic – Mansour Gueye

delegat – Istvan Svarczkopf

Programul complet al rundei inaugurale:

Sâmbătă, 2 august, ora 11:00

FC Bihor Oradea – CSC 1599 Șelimbăr (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

CSM Slatina – CS Gloria Bistrița (FRF.tv)

CS Afumați – FC Bacău (FRF.tv)

ACSM Reșița – CSM Olimpia Satu Mare (FRF.tv)

FC Voluntari – Metalul Buzău

CS Tunari – Steaua Bucureşti

Concordia Chiajna – AFC Câmpulung Muscel

CS Dinamo Bucureşti – CSC Dumbrăviţa

ASA Târgu Mureş – Corvinul Hunedoara

Duminică, 3 august, ora 11:00

Chindia Târgoviște – Sepsi OSK (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Marți, 5 august:

*Politehnica Iași – Ceahlăul Piatra Neamț (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

*ora de start nu a fost încă stabilită.

Parteneriat cu Academia Partium

CSM Olimpia Satu Mare anunță oficial încheierea unui parteneriat cu Academia de Fotbal Partium. Acest acord consolidează bazele pentru dezvoltarea fotbalului sătmărean și aduce beneficii clubului galben-albastru.

Principalele elemente ale parteneriatului:

– prioritate în transferul tinerelor talente: CSM Olimpia Satu Mare va avea prioritate în transferul celor mai promițători jucători din Academia Partium.

– beneficii financiare: parteneriatul va aduce clubului un beneficii de 600 000 de lei/an.

– acces la infrastructură modernă: CSM Olimpia va beneficia de infrastructura sportivă de top a Academiei Partium, asigurând condiții optime pentru antrenament și dezvoltare.

Muresán István, director CSM Olimpia Satu Mare:

„Olimpia începe o serie de parteneriate strategice cu academii de top din țară. Suntem încântați de colaborarea cu Academia Partium, care ne oferă acces prioritar la cei mai talentați jucători. Aceasta este o academie solidă, cu peste 200 de copii și un staff tehnic de excepție. Acesta este doar primul pas într-o serie de inițiative similare.”

Vereș Norbert, președinte Academia Partium:

„Suntem încântați să continuăm colaborarea cu Olimpia, clubul fanion al județului, mai ales acum, după promovarea în Liga a 2-a. Acest parteneriat reprezintă un imbold pentru tinerii noștri jucători, care acum au șansa de a evolua la un club de prestigiu. Academia Partium a cunoscut o ascensiune remarcabilă în ultimii ani, situându-se printre cele mai bine organizate din țară.”

Bogdan Lobonț, director sportiv CSM Olimpia Satu Mare:

„Am văzut deja rezultatele Academiei, dar avem nevoie de răbdare pentru a culege roadele pe deplin. Promovarea în Liga a 2-a ne obligă să fim extrem de atenți la sectorul juvenil. Vom transfera cei mai promițători tineri fotbaliști, iar jucătorii vor fi monitorizați constant de staff-ul echipei mari. Acest parteneriat ne permite să atragem cele mai mari talente care doresc să evolueze în spiritul galben-albastru.”