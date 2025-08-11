A venit Cupa la Moftin!

Căldură mare, dar sărbătoare și mai mare duminică la prânz pe terenul de fotbal din Moftinu Mic.

Echipa locală, Crasna, câștigătoarea seriei A a Ligii a 4-a a revenit la antrenamente și a jucat primul amical al verii.

Doar că înaintea meciului cu vecinii de la Olimpia Domănești, conducerea AJF Satu Mare a ținut să-i premieze pentru performanțele din sezonul trecut pe jucătorii și oficialii de la Crasna Moftin.

Președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, alături de observatorul Liviu Năstruț au venit cu daruri pentru campioni… ”Să vină cupa la Moftin” și ”Campionii-campionii” s-a strigat imediat după festivitatea de premiere dinspre tabăra echipei Crasna Moftin…

Iar jucătorii antrenați de Amansio Racz promit să repete isprava și în sezonul ce va începe la mijlocul lunii septembrie.

Cât despre amicalul cu Olimpia Domănești… scor final 2-1 dar diferența reală pe teren a fost mult mai mare în favoarea gazdelor.

”Am transferat trei jucatori, pe Adrian Baidoc de la Piscolt , pe juniorul Balog Armin de la LPS Satu Mare și pe Săveanu Andreas de la Botiz. În rest vom miza pe lotul cu care am câștigat și anul trecut.

Mulțumim domnului Primar David pentru tot sprijinul necondiționat acordat, multumesc băieți sunt mândru de voi”, a ținut să transmită antrenorul celor de la Crasna cel care împreună cu Milu Petric se ocupă de bunul mers al echipei.