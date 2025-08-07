Anunţ mediu- Comuna Medieşu Aurit

Comuna Medieşu Aurit cu sediul în Comuna Medieşu Aurit, sat Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:” PROIECT TIP-CONSTRUIRE CREŞĂ MICA, LOC. MEDIEŞU AURIT, COMUNA MEDIEŞU AURIT, JUD. SATU MARE” propus a fi amplasat în comuna Medieşu Aurit, sat Medieşu Aurit, str. Din Jos, nr. 5, nr. Cad. 108481, jud. Satu Mare.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate, mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 şi la sediul titularului.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.