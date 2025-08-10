Ca în viață: care pe care!

O tufă crescută în mânerul unui bidon de plastic este cât se poate de sugestivă nu doar pentru ecologi, ci și pentru psihologi. Lucrurile stau cam așa: prin gaura mânerului a crescut copăcelul. Pe măsură ce se va dezvolta, va fi tot mai strâns de mâner. Acum nu se știe exact cine pe cine ține în captivitate: bidonul pe copăcel sau copăcelul pe bidon.

Răspunsul la această întrebare are o gamă largă de ilustrări în viața de zi cu zi, începând dintr-o căsnicie, continuăm la locul de muncă și terminând la guvernare. Uneori nici nu-ți dai seama că o banală imagine anecdotică de pe marginea unui șanț poate spune atât de multe despre noi, despre viața noastră…