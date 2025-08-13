Calificare dramatică în play-off-ul Cupei României

Cupa României: CSM Sighet – CSM Olimpia Satu Mare 3-4 (d. p.)

– Trupa lui Piri Botos va juca sâmbătă la ASA Târgu Mureș în etapa a 3-a a Ligii a 2-a

CSM Olimpia a obținut calificarea după o bătălie de 120 de minute. Într-un meci cu prelungiri, echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare s-a calificat din turul 3 al Cupei României, după ce miercuri a învins cu 4–3 formația de Liga a 3-a, CSM Sighetu Marmației.

Prima repriză a partidei a fost echilibrată, însă, după ocaziile ratate ale lui Gheorghe Gondiu, gazdele au deschis scorul: în minutul 15, Gheorghe Tomșa a șutat imparabil, cu efect, din colțul stâng al careului, direct în vinclu (1–0).

Zece minute mai târziu a venit replica: Daniel Danu a fructificat o ocazie unu la unu cu portarul (1–1). La pauză însă, sighetenii au intrat în avantaj, după ce, în minutul 36, Răzvan Mărieș a profitat de eroarea portarului Olimpiei, Darius Văduva, și a trimis balonul în poarta goală (2–1).

După pauză, CSM Olimpia a avut o ușoară dominare. În minutul 71, Viorel Chinde a înscris, dar golul a fost anulat pentru offside.

În minutul 78, însă, Cosmin Zamfir a egalat cu un șut superb, de la 20 de metri, cu piciorul stâng, imparabil (2–2).

Cum în timpul regulamentar nu s-au mai marcat goluri, s-a intrat în prelungiri.

Primul sfert de oră le-a aparținut gazdelor, care au deschis scorul din nou după ce arbitrul a acordat cu ușurință un penalty pentru echipa lui George Zima, transformat cu siguranță (3–2).

În a doua repriză a prelungirilor, CSM Olimpia a egalat pentru a treia oară: în minutul 105, Paul Copaci a șutat năpraznic de la 25 de metri, direct sub bară (3–3).

Patru minute mai târziu, Chinde a găsit din nou drumul spre poartă cu un șut de la distanță, stabilind scorul final, 4–3, care a adus calificarea. În ultima secundă, Pintér Bence a salvat de pe linia porții, iar fluierul final a adus bucuria calificării pentru CSM Olimpia.

Următorul meci va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00, când CSM Olimpia se va deplasa la Târgu Mureș, pentru a întâlni pe ASA, în etapa a 3-a din Liga 2. În Cupă, echipa va juca din nou peste două săptămâni, pe 27 august, în playoff, probabil împotriva unui adversar mai puternic.

CUPA ROMÂNIEI, TURURI PRELIMINARE, ETAPA 3CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare 3-4 (2-1, 2-2, 3-2)Marcatori: Gheorghe Tomșa ’15, Răzvan Mărieș ’36, Catrinel Cristian ’93 (din 11 m), respectiv Daniel Danu ’26, Cosmin Zamfir ’78, Paul Copaci ‘111, Viorel Chinde ‘115CSM Olimpia: Darius Văduvă – Dorian Todoran, Davide Popșa (90+2., Alexandru Sabău), Paul Copaci, Cosmin Zamfir, Zsiga Ervin (61., Pintér Benc, Tudor Lucaci (’46, Magyari Szilárd), Daniel Danu (61., Bontaș Kristóf), Constantin Trip (’46, Viorel Chinde), Cosmin Meșter, Gheorghe Gondiu (’91, Beniamin Dobie).