Cerșitul – „loc de muncă” full time în Satu Mare

Dacă în urmă cu doar câteva luni, în parcările unui fast-food din municipiul Satu Mare întâlneam doi-trei cerșetori, în această vară numărul lor a crescut vizibil. Se pare că aceștia au realizat că „treaba merge” și banii vin, așa că au transformat cerșitul într-un adevărat „job” cu normă întreagă.

Este greu să îi eviți, mai ales atunci când se „înarmează” cu emoția unui cățel ținut în brațe – o imagine care înduioșează și determină mulți trecători să ofere bani din milă.

Din păcate, polițiștii în ciuda eforturilor depuse pentru a elibera zona de cerșetori, se confruntă cu o misiune aproape imposibilă. Nici amenzile nu îi mai sperie, iar odată alungați, aceștia revin cu și mai multă îndrăzneală pe la „locul de muncă”.

Fenomenul rămâne o problemă greu de gestionat și ridică întrebări serioase despre eficiența măsurilor actuale și despre soluțiile reale pentru a combate această practică.