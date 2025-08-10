Dumbrăvița lui Fabian pierde derby-ul Banatului!

CSC Dumbrăvița a început cu o victorie la Dinamo București noul sezon de liga a 2-a. Echipa lui Fabian nu a reușit însă să lege două rezultate pozitive și a cedat sâmbătă acasă, în derby-ul Banatului cu CSM Reșița.

Reșițenii care în prima rundă au trecut cu greu de CSM Olimpia, scor 2-1, au profitat de tinerețea jucătorilor gazdă și au marcat de trei ori pentru un succes , 3-1 ce duce echipa lui Flavius Stoican pe podium cu punctaj maxim.

Pentru Dumbrăvița urmează o deplasare dificilă pe terenul celor de la FC Bihor Oradea.

CSA Steaua, FC Bihor și FC Voluntari completează lista echipelor ce au un start perfect de sezon și care sunt despărțite de golaveraj în fruntea clasamentului.

Surprinde startul modest al retrogradatei Sepsi care a acumulat doar două puncte din primele două runde. Covăsnenii sunt considerați principalii favoriți la promovare dar până acum au dezamăgit…Iar etapa următoare avem parte de un nou duel de foc pentru Sepsi, meci acasă cu Corvinul Hunedoara.

Rezultatele etapei a 2-a:

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea 1-4

Magyari 90+1 / Chirițoiu 34, Hora 66, Cocian 86, Stahl 88

Steaua Bucureşti – Concordia Chiajna 4-1

Rubio 40, Pacionel 73, Chipirliu 87, Rasdan 90+2 / Bălașa 6

CSC 1599 Şelimbăr – ASA Tg. Mureş 1-3

Bucuroiu 45+3 / Ekollo 45, 49, Zukanovici 90+2 penalty

CSC Dumbrăviţa – CSM Reşiţa 1-3

Curescu 42 / C. Vasile 21 autogol, Erico da Silva 37, Cioiu 40

Câmpulung – Muscel – CS Dinamo Bucureşti 2-3

Ciurea 66, Cocoș 87 / Kyrychenko 21, Mălăele 51, V. Constantin 80

Ceahlăul Piatra Neamţ – Tunari 1-1

Davordzie 54 / Dragu 57

Gloria Bistrița – CS Afumaţi 1-1

Ieșeanu 57 / Iamandache 9

FC Voluntari – CSM Slatina 1-0

Babic 90+5

Metalul Buzău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0

Corvinul Hunedoara – Chindia Târgovişte……………….

Marți, 12 august, ora 18:00

FC Bacău – Politehnica Iaşi, Digi Sport, Prima Sport