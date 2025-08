Liga a 2-a

Florin Fabian, start perfect cu CSC Dumbrăvița

– Antrenorul sătmărean și-a început aventura pe banca tehncică a bănățenilor cu o victorie, 2-1 la Dinamo

Antrenorul sătmărean Florin Fabian a preluat în această vară banca tehnică a celor de la CSC Dumbrăvița. Echipa bănățeană a retrogradat în liga a 3-a la finalul sezonului trecut dar a profitat de problemele celor de la Craiova lui Mititelu și a fost reprimită în eșalonul secund.

După o serie de rezultate pozitive în partidele de pregătire, Dumbrăvița a dat lovitura în prima etapă și a câștigat sâmbătă pe terenul noupromovatei, Dinamo București, scor 2-1.

Dumbrăvița a condus cu 2-0 după un joc solid iar bucureștenii au punctat abia în prelungiri pentru 1-2.

Echipa a avut parte de o surpriză din partea juniorilor de la club care la întoarcerea acasă i-au așteptat cu o atmosferă specială pe ”seniorii” învingători.

La finalul partidei, Florin Fabian s-a arătat mulțumit de rezultat și parțial de jocul elevilor săi și a declarat că și-ar dori ca Dumbrăvița să nu mai fie considerată o ”echipă mică”.

”Sunt fericit pentru băieții aceștia tineri și pentru grupul pe care l-am format. Am obținut o victorie chiar la primul meci. Am și suferit astăzi, dar am încercat să punem în aplicare conceptul tactic pe care mi l-am dorit eu. Pe final de meci, însă, am suferit și chiar le-am spus băieților că trebuie să învățăm din acest lucru și să avem mai multă inteligență tactică și maturitate, chiar dacă suntem tineri. E cumva firesc, ținând cont de această tinerețe, să fie și emoții la un meci în deplasare. Dar, în final, am terminat cu brio. Mă bucur pentru victorie, mă bucur pentru băieți, e un nou început pentru noi și sperăm să facem o figură frumoasă și în continuare. Asta deși avem meciuri foarte grele, urmează să întâlnim echipe ce își doresc promovarea, deci nu ne va fi deloc ușor. Dar, tocmai de aceea, această victorie contează foarte mult pentru moral!”, a precizat Fabian pentru site-ul clubului din Dumbrăvița.

În etapa a 2-a, echipa lui Fabian joacă pe teren propriu cu ACSM Reșița, trupă care a debutat cu un succes acasă, 2-1 cu nou-promovata CSM Olimpia Satu Mare. Partida are loc sâmbătă, de la ora 11:00, pe stadionul ”Ștefan Dobay” din Dumbrăvița.