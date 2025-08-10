Frații Nyilvan au făcut show!

Amical: CSM Victoria Carei- Kocsord SE 6-1 (3-0)

Victoria Carei și-a continuat seria meciurilor de pregătire înaintea startului din Liga a 4-a elite cu un joc disputat sâmbătă după amiază în compania formației maghiare din Kocsord.

Cu frații Bogdan și Rareș Nyilvan în mare formă, careienii s-au impus lejer cu 6-1.

Rareș cu o triplă și Bogdan cu o reușită au punctat într-un meci în care Berindea și Horvath și-au mai trecut numele pe lista marcatorilor.

Un meci dominat clar de Victoria, echipa gazdă avându-l printre titulari și pe ”veteranul” Imi Tempfli cel care e și jucător dar și șeful secției de fotbal.

Victoria: Petcu Denis – Pozsonyi Péter, Nyilvan Bogdan, Kern Raul, Koter Raul, Tempfli Imre, Berindea Cosmin, Tempfli Patrik, Murvai Martin- Nyilvan Rareş, Bârle Teodor.

Au mai jucat: Boroş Vlad, Tempfli Márkó, Negreanu Răzvan, Malinetescu Yanis, Gergely Erik, Keizer Richárd, Horváth Dávid.

Victoria va juca următorul amical vineri, cu Recolta Dorolț, de la 18.30.