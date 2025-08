Ieftin ca Braga, la Cluj, de UNTOLD

Am o grămadă de prieteni sătmăreni care au luat calea Clujului pentru acest sfârșit de săptămână. Motivul e cunoscut… începe nebunia UNTOLD.

Curiozitatea m-a împins să caut o cazare ”last minute” în orașul lui Boc… Și, ce să vezi… am avut impresia că e mai ieftin să mergi în Dubai decât să dormi în acest weekend la Cluj. Vorba vine să dormi… căci tu te duci să te rupi în figuri 24 din 24 pe la scenele festivalului.

În ciuda prețurilor ridicate, cererea este uriașă. Aproape 94% dintre cazările din Cluj au fost deja rezervate, iar mai sunt disponibile doar 76 de locuri pentru toți cei care doresc să participe la evenimentul anului din România. Cea mai ieftină opțiune este la un hotel de două stele, cu un preț de 2.100 lei pentru cele trei nopți de festival. Totuși, această opțiune este destul de rară și nu este disponibilă în fiecare zi.

Am mai sunat și la un alt hotel… ”Momentan, nu mai avem disponibilitate pentru perioada Untold-ului. Am fost foarte căutați anul acesta. Noi începem ca și prețuri de la 500 de euro pentru apartamentele standard și prețurile pot ajunge până la 3.000 – 4.000 de euro, depinde de apartament. ” Iar locurile în hotelurile din oraș sunt aproape epuizate pe perioada festivalului.

Ca să nu mai vorbim că sunt clujeni care pleacă de acasă și-și închiriază casa sau apartamentul pe sume ce încep cu 500 euro și cresc până la cer și înapoi…

Ca fapt divers, dacă nici noi n-am prea găsit loc de cazare, ce să mai zicem de portughezii de la Braga care joacă joi seara cu CFR la Cluj. Aceștia nu au mai găsit cazare pentru seara meciului și vor pleca imediat după terminarea partidei din Gruia, înapoi în Portugalia!

Ca o concluzie… în perioada asta e ieftin ca Braga …la Cluj!

Distracție faină sătmărenilor, la UNTOLD!