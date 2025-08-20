Pe când credeam că le-am văzut pe toate mai apare câte o nefăcută. Cum este și această mega-parcare la Satu Mare.

Nu știm ce a fost în mintea dubițarului, dar după felul în care și-a lăsat dubița, poate merge liniștit să își predea carnetul.

Sigur, pot apărea un catralion de motivații, dar nici una dintre ele nu este suficient de puternică ca să îți lași dubița în felul acesta parcată.

Blochezi jumătate drumul dar și tot trotuarul sau pista de biciclete.

Bravo! Te felicităm! Meriți premiul de cel mai nerușinat parcangiu al lunii! Știm că poți mai mult de atât!