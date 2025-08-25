Noi cuvinte din ”inima Daciei”!

Omul cât trăiește învață. Ce altă concluzie am putea trage după asocierea de cuvinte de pe plicul de ceai găsit la raft. Care ne îndeamnă să consumăm produse ”Din inima Daciei”, dar ne trimite la cuvinte pe care nu le prea regăsim printre cele cam 150-200 rămase din vechiul grai al lui Decebal.

Așa am deduce că pe lângă mânz, barză, viezure, moș, zgardă sau baltă, tot vechii daci au mâncat înainte de venirea romanilor din papaya, mango și ananas.

Ce-or avea de spus urmașii dacilor liberi după această asociere …În primul rând că prin Dacia nu se prea consuma…ceai. Mai cu drag, vin. Iar dacii liberi erau prieteni , ca și urmașii lor, cu prunii. Și cu licoarea distilată de două ori din prune.