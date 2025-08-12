Trupa lui Piri Botoș forțează calificarea în play-off-ul Cupei României

După eșecul de vineri din campionat CSM Olimpia Satu Mare caută să-și refacă moralul, miercuri, în meciul de Cupa României de la Sighetu Marmației.

Trupa lui Piri Botoș va evolua în faza a 3-a a competiției împotriva incomodei echipe CSM Sighetu Marmației,

Sighetenii au trecut în faza a 2-a a competiției de Minaur Baia Mare iar sâmbătă au câștigat amicalul jucat la Satu Mare cu Unirea Tășnad, scor 2-1. CSM Olimpia a ajuns în această fază a competiției după un succes categoric, săptămâna trecută, 10-0 la Lotus Felix. Din păcate însă în campionat băieții noștri nu au reușit să acumuleze niciun punct dar aceștia trag speranța unei serii pozitive în această săptămână, la Sighet în cupă și apoi sâmbătă la Târgu Mureș în etapaa 3-a a campionatului.

În pregătirea de vară, cele două echipe s-au mai întâlnit: la Satu Mare, CSM Olimpia s-a impus cu 4–0, însă atunci sighetenii se aflau abia la începutul perioadei de pregătire. De atunci, aceștia au disputat două tururi de Cupă: 2–0 în deplasare cu SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, apoi 2–0 acasă cu Minaur Baia Mare.

Alexandru Botos trebuie însă să aibă în vedere că sâmbătă de la ora 11:00 echipa sa va avea parte de un nou test dificil: în etapa a treia din Liga a 2-a, la Târgu Mureș, în deplasare, contra celor de la ASA.

Programul CSM Olimpiei este, așadar, unul încărcat, dar jucătorii trebuie să țină pasul – acum nu există loc pentru relaxare în niciun meci.

Partida programată pe Stadionul Solovan din Sighetu Marmației, cu start la ora 17:30, va fi condusă de o brigadă de arbitri din județul Arad. La centru se va afla Jurca Tudor Florin (Arad), asistat de Găluți Sergiu Tudor (Sântana – Arad) și Pîslaru Andrei (Arad). Observator de arbitri a fost desemnat Moisin Sebastian (Oradea – Bihor), iar delegat de joc va fi Cozma Marius (Zalău – Sălaj).

Câștigătoarea meciului de miercuri va accede în faza play-off, unde miza va fi calificarea pe tabloul principal al competiției.

Meciuri Turul 3 Cupa României, ediția 2025-2026:

marți, 12 august 2025, ora 17:30

Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea …………

Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa …………

miercuri, 13 august 2025, ora 17:30

CSM Paşcani – Şoimii Gura Humorului

Viitorul Onești – Sporting Lieşti

Agricola Borcea – Gloria Băneasa

SC Popeşti Leordeni – CS Afumaţi

CS Tunari – FC Voluntari

CSM Râmnicu Sărat – Metalul Buzău

CSO Băicoi – Chindia Târgovişte

ACS LPS HD Clinceni – CS Dinamo Bucureşti

ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina

Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung Muscel

CSM Unirea Alba Iulia – CSC Şelimbăr

CSM Jiul Petroşani – Corvinul Hunedoara

SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reşiţa

Sănătatea Cluj – ACS Mediaş

CS Gheorgheni – CS Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare

miercuri, 13 august 2025, ora 19:00

Cetatea Turnu Măgurele – Concordia Chiajna

joi, 14 august 2025, ora 17:30

FC Bacău – Ceahlăul Piatra Neamţ

Program următor în Cupa României, Faza Națională, sezon 2025-2026:

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026