Unirea Tășnad, înfrângere la Baia Mare după victoria clară cu SoccerVisa

Liga a 3-a

Echipa de fotbal Unirea Tășnad continuă pregătirile pentru noul sezon de Liga 3. Dacă joi tășnădenii au făcut spectacol la Satu Mare, învingând fără drept de apel echipa SoccerVisa cu 6–0, sâmbătă dimineață elevii lui Mihai Sabău-Svegler au avut parte de un test mult mai solicitant, la Baia Mare în compania celor de la Minaur.

Băimărenii reconstruiesc echipa sub comanda lui Francisc Dican și au un prim obiectiv calificarea în play off-ul Ligii a 3-a.

Unirea a reușit să înscrie prin Chitaș și Gomez, însă gazdele s-au impus cu 5–2 prin reușitele semnate de Vitan (2), Ciocan, Mureșan, Moga . Chiar dacă rezultatul a fost clar în favoarea băimărenilor, staff-ul tehnic al tășnădenilor a tras concluzii importante din acest duel, văzut ca un examen serios înaintea debutului de campionat.

„Mai sunt doar două săptămâni până la startul sezonului, iar meciul de astăzi a fost un test important pentru noi, împotriva unei echipe puternice. Vom continua să muncim și vom încerca să progresăm de la meci la meci!”, a transmis conducerea clubului pe pagina oficială de Facebook.

Cum vor arăta seriile Ligii a 3-a?

Federația Română de Fotbal urmează să anunțe la începutul săptămânii componența seriilor din Liga 3, iar joi 21 august va fi stabilit, prin tragere la sorți, programul campionatului.

Rezultatele partidelor de pregătire:

Unirea Tășnad – SoccerVisa 6–0

Marcatori: Vajda R., Băciuț Robert, Bolba, Vajda K., Raven (2)

CS Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad 5–2

Marcatori: Vitan (2), Ciocan, Mureșan, Moga / Chitaș, Gomez