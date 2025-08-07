„Valoarea” pe patru roți – ediția de Satu Mare

Nici bine nu au ajuns stranierii acasă că au și început „olimpiadele de nervi” pe străzile din Satu Mare. Stranierii noștri dragi – fiii rătăcitori ai diasporei – abia ce au coborât din bolizii aduși de pe meleaguri nemțești, că și-au și intrat în rol: campioni la nesemnalizat, medaliați la claxonat și semifinaliști la bătut geamuri.

Un sătmărean ne spune, cu voce tremurândă și retrovizoarele zgâriate: „Aveți grijă cu valoarea asta! Dacă îl claxonezi că nu semnalizează, sare din mașină mai repede ca pârjoala din tigaie și fuge după tine să-ți spargă geamul! E pericol public!”

Șoferul respectiv spune că a venit din Franța și nu acceptă „să-i spună proștii cum să conducă”.

Stranierii au venit acasă. Șoselele nu mai sunt ale noastre.