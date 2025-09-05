Liga a 3-a: Unirea Dej – Unirea Tășnad 0-1
5 din 5 pentru Unirea Tășnad!
– Accidentare gravă pentru Laurențiu Caba în startul partidei
Unirea Tășnad continuă parcursul perfect din actualul sezon al Ligii 3. Miercuri, echipa antrenată de Mihai Sabău-Svegler și Ioan Stelescu s-a impus cu 1–0 pe terenul celor de la Unirea Dej, în etapa a cincea, și rămâne singura formație cu punctaj maxim din Seria a 8-a.
Golul victoriei a venit repede, în minutul 11. După un contraatac rapid, șutul lui Mamourou Sanogo a fost respins de portarul gazdelor, Eusebiu Urian, însă Vasile Chitaș a fost pe fază și a trimis cu capul în plasă.
La scurt timp, Laurențiu Caba a fost nevoit să părăsească terenul accidentat, iar câteva minute mai târziu, gazdele au rămas în inferioritate numerică. Octavian Ursu l-a lovit în timp ce mingea nu era în joc pe portarul Vasile Dumitru și a fost eliminat direct de arbitrul Nagy Vladimir.
Rămasă în 10, Unirea Dej a căutat să pună presiune la poarta tășnădenilor însă apărarea condusă excelent de Alex Negrea a fost greu de depășit. Iar ocaziile mari au venit tot la poarta gazdelor…
Sanogo a ratat de două ori singur cu portarul și apoi și cu poarta goală în prima repriză iar în partea a doua Micaș și același Sanogo puteau închide meciul.
Finalul a fost inteligent gestionat de elevii cuplului Sabău-Stelescu care au profitat de omul în plus și i-au ținut la distanță de poarta lui Dumitru pe oamenii lui Adrian Falub.
Urmează derby-ul cu Sighet
După cinci etape, Unirea Tășnad conduce clasamentul Seriei a 8-a, cu maximum de puncte. Următorul test pentru echipa tășnădeană va fi sâmbătă, de la ora 17:00, pe teren propriu, contra celor de la CSM Sighetu Marmației. De altfel din tribune tășnădenii au fost spionați de conducerea sighetenilor iar printre spectatori l-am remarcat și pe Vasile Miriuță, actualmente antrenor la Sănătatea Cluj.
Unirea Dej – Unirea Tășnad 0–1 (0–1)
Marcator: Vasile Chitaș (min. 11)
Eliminat: Octavian Ursu (min. 21, Unirea Dej)
Unirea Tășnad: Vasile Dumitru – Laurențiu Caba, Csatári Márk, Alex Negrea, Székerly Dominic, Vasile Chitaș, Claudiu Băciuț, Denis Matei, Darius Vultur, Vajda Roland, Mamourou Sanogo.
Rezerve: Barth Kevin, Angel Onea, Dacian Dunca, Adrian Micaș, Denis Groza, Adrian Ciul, Ștefan Funkenhauzer, Cristian Blaga, Emanuel Topan.
Antrenor: Mihai Sabău-Svegler.Director tehnic: Ioan Stelescu
Etapa a 5-a
Lotus Băile Felix – Sănătatea Cluj-Napoca: 3-1
SC Olimpia Satu Mare – Sticla Arieșul Turda 3-0
CS Minaur Baia Mare – SCM Zalău: 4-1
Viitorul Cluj-Napoca – Crișul Sântandrei: 1-0
CSM Sighet – Bihorul Beiuș: 3-1
Unirea Dej – Unirea Tășnad 0-1
Clasament
1,Unirea Tășnad – 15p (17-3) – 5
2.Minaur BM – 12p (14-10) – 5
3.SCM Zalău – 10p (10-6) – 5
4.Sănătatea Cluj – 8p (9-6) – 5
5.CSM Sighet – 8p (9-7) – 5
6.Crisul Sântandrei – 7p (8-6) – 5
7.Lotus Băile Felix – 7p (5-5) – 5
8.Viitorul Cluj – 6p (3-5) – 5
9.Bihorul Beiuș – 6p (5-9) – 5
10.Unirea Dej – 4p (6-7) – 5
11.Olimpia Satu Mare – 3p (5-14) – 5
12.Sticla Turda – 0p (2-16) – 5
Etapa viitoare. Vineri, 26 septembrie, 17.00: Băile Felix – SC Olimpia MCMXXI; SCM Zalău – Viitorul Cluj; Sănătatea – Bihorul. Sâmbătă, 27 septembrie, 17.00: Sticla Turda – CS Minaur; Crișul – Unirea Dej; Unirea Tășnad – CSM Sighet.