Liga a 3-a: Unirea Dej – Unirea Tășnad 0-1

5 din 5 pentru Unirea Tășnad!

– Accidentare gravă pentru Laurențiu Caba în startul partidei

Unirea Tășnad continuă parcursul perfect din actualul sezon al Ligii 3. Miercuri, echipa antrenată de Mihai Sabău-Svegler și Ioan Stelescu s-a impus cu 1–0 pe terenul celor de la Unirea Dej, în etapa a cincea, și rămâne singura formație cu punctaj maxim din Seria a 8-a.

Golul victoriei a venit repede, în minutul 11. După un contraatac rapid, șutul lui Mamourou Sanogo a fost respins de portarul gazdelor, Eusebiu Urian, însă Vasile Chitaș a fost pe fază și a trimis cu capul în plasă.

La scurt timp, Laurențiu Caba a fost nevoit să părăsească terenul accidentat, iar câteva minute mai târziu, gazdele au rămas în inferioritate numerică. Octavian Ursu l-a lovit în timp ce mingea nu era în joc pe portarul Vasile Dumitru și a fost eliminat direct de arbitrul Nagy Vladimir.

Rămasă în 10, Unirea Dej a căutat să pună presiune la poarta tășnădenilor însă apărarea condusă excelent de Alex Negrea a fost greu de depășit. Iar ocaziile mari au venit tot la poarta gazdelor…

Sanogo a ratat de două ori singur cu portarul și apoi și cu poarta goală în prima repriză iar în partea a doua Micaș și același Sanogo puteau închide meciul.

Finalul a fost inteligent gestionat de elevii cuplului Sabău-Stelescu care au profitat de omul în plus și i-au ținut la distanță de poarta lui Dumitru pe oamenii lui Adrian Falub.

Urmează derby-ul cu Sighet

După cinci etape, Unirea Tășnad conduce clasamentul Seriei a 8-a, cu maximum de puncte. Următorul test pentru echipa tășnădeană va fi sâmbătă, de la ora 17:00, pe teren propriu, contra celor de la CSM Sighetu Marmației. De altfel din tribune tășnădenii au fost spionați de conducerea sighetenilor iar printre spectatori l-am remarcat și pe Vasile Miriuță, actualmente antrenor la Sănătatea Cluj.

Unirea Dej – Unirea Tășnad 0–1 (0–1)

Marcator: Vasile Chitaș (min. 11)

Eliminat: Octavian Ursu (min. 21, Unirea Dej)

Unirea Tășnad: Vasile Dumitru – Laurențiu Caba, Csatári Márk, Alex Negrea, Székerly Dominic, Vasile Chitaș, Claudiu Băciuț, Denis Matei, Darius Vultur, Vajda Roland, Mamourou Sanogo.

Rezerve: Barth Kevin, Angel Onea, Dacian Dunca, Adrian Micaș, Denis Groza, Adrian Ciul, Ștefan Funkenhauzer, Cristian Blaga, Emanuel Topan.

Antrenor: Mihai Sabău-Svegler.Director tehnic: Ioan Stelescu

Etapa a 5-a

Lotus Băile Felix – Sănătatea Cluj-Napoca: 3-1

SC Olimpia Satu Mare – Sticla Arieșul Turda 3-0

CS Minaur Baia Mare – SCM Zalău: 4-1

Viitorul Cluj-Napoca – Crișul Sântandrei: 1-0

CSM Sighet – Bihorul Beiuș: 3-1

Unirea Dej – Unirea Tășnad 0-1

Clasament

1,Unirea Tășnad – 15p (17-3) – 5

2.Minaur BM – 12p (14-10) – 5

3.SCM Zalău – 10p (10-6) – 5

4.Sănătatea Cluj – 8p (9-6) – 5

5.CSM Sighet – 8p (9-7) – 5

6.Crisul Sântandrei – 7p (8-6) – 5

7.Lotus Băile Felix – 7p (5-5) – 5

8.Viitorul Cluj – 6p (3-5) – 5

9.Bihorul Beiuș – 6p (5-9) – 5

10.Unirea Dej – 4p (6-7) – 5

11.Olimpia Satu Mare – 3p (5-14) – 5

12.Sticla Turda – 0p (2-16) – 5

Etapa viitoare. Vineri, 26 septembrie, 17.00: Băile Felix – SC Olimpia MCMXXI; SCM Zalău – Viitorul Cluj; Sănătatea – Bihorul. Sâmbătă, 27 septembrie, 17.00: Sticla Turda – CS Minaur; Crișul – Unirea Dej; Unirea Tășnad – CSM Sighet.