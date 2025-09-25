Ajunge cu nepăsarea la Satu Mare!

Sătmărenii nu mai pot face mizerie pe unde apucă, pentru că de acum totul se filmează! Două noi puncte de colectare – pe strada Vasile Goldiș și pe Bulevardul Cloșca nr. 1 – sunt sub supraveghere permanentă, iar imaginile ajung direct la Poliția Locală.

Nu mai e loc de „las’ că merge și așa”.

Depozitarea deșeurilor la întâmplare sau aruncarea lor în alte locuri decât cele prevăzute în contract se plătește scump, dacă nu credeți, puteți încerca, dar noi vă avertizăm! 10.000 – 20.000 lei amendă pentru persoane fizice. 50.000 – 70.000 lei pentru firme!

Așadar, cel mai bine e să nu faci nimic greșit, pentru că fiecare gest de nepăsare este surprins pe cameră și te poate costa enorm!

Atenție, pe cai că se filmează!