Eveniment reușit la Satu Mare:

“Alege un sport” i-a adus pe copii mai aproape de mișcare și de performanță

– Campionii Sătmarului, Mani Gyenes, Simona Pop sau Darren Betea , invitați speciali

Sătmărenii au avut parte în weekend de o adevărată sărbătoare a sportului. Evenimentul „Alege un sport”, organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural GM Zamfirescu și CSM Olimpia , a reunit mii de copii, părinți , antrenori, profesori într-un cadru prietenos și plin de energie.

Zona Centrului Nou, de la Pasajul Pietonal ”Corneliu Coposu” și până pe Platoul din Piața 25 Octombrie a fost transformată într-un uriaș teren multifuncțional în care s-au putut desfășura demonstrații de fotbal, baschet, handbal, tenis de masă, șah, volei, judo, karate , dans sportiv, street dance, scrimă șamd.

Cluburile sportive din municipiu și-au prezentat disciplinele – de la fotbal, handbal și baschet, până la scrimă, tenis de masă, șah sau karate – oferindu-le celor mici ocazia să încerce fiecare sport și să descopere ce li se potrivește cel mai bine.

Scopul manifestării a fost promovarea unui stil de viață sănătos și atragerea copiilor către activități sportive organizate, sub îndrumarea antrenorilor și a profesorilor de educație fizică. Atmosfera a fost una deosebită, iar standurile cluburilor au fost permanent animate de demonstrații, concursuri și momente interactive.

Am avut parte și de prezența campionilor sportului sătmărean.

Simona Pop, campioana olimpică de la Rio 2016 a fost sufletul acțiunii, legenda de la Dakar, Mani Gyenes și-a prezentat motocicleta cu care a concurat cu succes la ediția din acest an , proaspătul vicecampion național la karting, Darren Betea a atras atenția cu kartul său amplasat pe platoul din Centru Nou.

Iar meciurile demonstrative de vineri după amiază în care i-am văzut jucând fotbal, handbal sau baschet pe primarul Gabor Kereskenyi, viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș, Raul Băbțan ori deputatul Magyar Lorand , alături de Bogdan Lobonț, Paul Levente ori Aurel Boc au făcut deliciul numerosului public.

Sâmbătă au fost competiții de ciclism, șah, baschet 3×3, volei și minifotbal. Iar în ”Groapa lui Gyuszi” am avut parte de mult dans…Și de un superb FLASHMOB oferit celor prezenți de Crazy Dancers Crews.

”Construim viitorul! Două zile la rând, mii de copii de toate vârstele au trăit o frumoasă experiență pe terenurile de sport amenajate în Centrul Nou. Cu toții s-au bucurat de mișcare! Foarte mulți au reușit chiar să-și aleagă sportul pe care să îl practice în timpul liber, iar acest lucru este îmbucurător. Sunt sigur că avem mulți copii ce pot face performanță, avem cluburi sportive cu rezultate excepționale, iar Satu Mare va continua să fie reprezentat pe cele mai mari podiumuri!” a declarat primarul Gabor Kereskenyi pentru Nord Vest TV.

”Am crescut cu sportul și prin sport am învățat ce înseamnă disciplina, perseverența și spiritul de echipă. Ca fost 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭 și 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐮 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥𝐢𝐚𝐭 la 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 de 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐬𝐦, știu cât de mult poate schimba sportul viața unui tânăr.Astăzi, ca 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞, cred cu tărie că sportul trebuie să fie o parte din educația și dezvoltarea fiecărui copil.”- viceprimar Raul Băbțan.

”Felicitări organizatorilor și tuturor celor care au contribuit la bunul mers al acestui eveniment. Mă bucur că am văzut atâta mișcare și atât de mulți tineri și copii dornici să facă sport. ” viceprimar, Cristina Tămășan-Ilieș.

Organizatorii au transmis că își doresc ca acest eveniment să devină o tradiție anuală, un punct de plecare pentru viitorii campioni ai județului.

O emisiune dedicată acestui eveniment, Actualitatea sătmăreană, va fi difuzată marți seara de la ora 20 la NORD VEST TV.