An nou școlar, metehne vechi

La bursa de azi nu vorbim neapărat de greva profesorilor și de nemulțumirile lor. De creșterea normei didactice sau de cea a numărului de elevi dintr-o clasă… Nici măcar nu ne întrebăm cât e economia pe care guvernul o face cu aceste măsuri prin care și-a pus învățământul în cap. Iar ministrului nostru sătmărean i-a resetat toate cunoștințele despre psihologia umană.

Azi o să amintim doar despre vechea poveste a părinților grijulii. Mult prea grijulii… Care din a doua zi de școală, că deh în prima n-a fost cazul, au aglomerat străzile și au oprit iar în fața porților de la școli. Cu mașinile pe avarii. Așa că iar de pe la 7 jumătate dimineața e aglomerație lângă Economic, Eminescu, Kolcsey, Moisil…Așa că noi, șoferii care nu mai avem prunci la pregătitoare și am vrea să mai grăbim lucrurile și să ajungem la timp, la cafeaua de dimineață de la 8 ( sâc) sau la redacție am avea o rugăminte… Ori mai scoateți câte un nene polițist în drum, măcar de sperietoare ori reînființați acele patrule școlare de circulație. Care să-i mai disciplineze și să-i grăbească pe șoferii părinți. Mulțumim pentru înțelegere.