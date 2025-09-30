Scrimă

Ana Tomșa , parcurs perfect și aur la Cupa României

L tot în concursul junioarelor o altă spadasină de la CS Satu Mare, Kurtinecz Johanna a luat bronzul

Performanță de excepție pentru sportivii de la CS Satu Mare, care , marți la Craiova au obținut două medalii, dintre care una de aur, cucerită de Ana Tomșa.

Marți după-amiază, la Cupa României de juniori, Ana Tomșa a reușit un parcurs impresionant. După ce a intrat pe tabloul principal de pe poziția a 5-a a favoritelor , cu șase victorii în faza grupelor, sportiva sătmăreană a avut un traseu fără greșeală în duelurile eliminatorii: 15–7 cu Andrada Predoi (LPS Craiova), 15–8 cu Maia Feraru (CSS Quarto București), 15–7 în fața colegei de club, Ilyés Jázmin, și 15–11 în semifinale cu favorita numărul unu, Daria Stănciulescu (CSA Steaua București).

În finală, Ana Tomșa a întâlnit-o pe Erica Badea (CSA Steaua), pe care a învins-o cu 15–13, aducând medalia de aur la Satu Mare.

Clubul sătmărean s-a mai bucurat de o medalie prin Kurtinecz Johanna, care a urcat pe treapta a treia a podiumului și a cucerit bronzul.

Rezultatele celorlalte sportive de la CS Satu Mare:

Ilyés Jázmin – locul 8

Denisa Crișan – locul 9

Kurtinecz Júlia – locul 19

Sophia Petrosianu – locul 20

Haller Anna și Tankóczi Fruzsina – locul 21

Mara Mateș – locul 33

Silaghi Erika – locul 39

Nyisztor-Barth Krisztina – locul 41

Cupa României a demonstrat încă o dată valoarea școlii sătmărene de scrimă, care continuă să obțină rezultate de top la nivel național.

Felicitări antrenorilor: Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilágyi, Adrian Pop și Szabó Rudolf.