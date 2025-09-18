ANAF-ul nu le strică, totuși, mirilor nunta!

De când cu nebunia asta a tăierilor și cu anunțurile legate de controalele la sălile de evenimente, nici de mers la nuntă nu-ți mai arde. Mersul ca mersul… dar nici de organizat nu prea mai au tinerii chef… De teamă să nu vină ANAF-ul să-și pună el ”starostele” și să se trezească tinerii direct cu impozitul luat din start, pe principiul… ”bani mândri frumușei, să trăiască pentru ei…”

O declarație a șefului de la ANAF a mai liniștit nițel lucrurile… Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declarat marți, 16 septembrie, că ANAF nu își propune să verifice darul de nuntă. Totuși, rămân sub lupa controalelor organzatorii de nunți. Iar fiscul va verifica dacă aceștia declară sumele de bani pe care le primesc de la miri.

„ANAF nu își propune să strice nunți”, a adăugat președintele instituției anti-fraudă.

„ANAF nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor” a fost explicația președintele ANAF

Când a fost întrebat cum intenționează ANAF să combată mica evaziune fiscală, Adrian Nicușor Nica a declarat că Fiscul urmărește să identifice persoanele care încasează bani din organizarea nunților, dar nu declară aceste venituri. OK… Dar acum cum rămâne cu dedicațiile ”fără număr, fără număr…” Că s-ar putea ca de-acum înainte în versurile melodiilor de petrecere să apară și mai mulți ”DUȘMANI!”. Care să moară…