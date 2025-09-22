Arte marțiale! Daiana Vancsa a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului. Sportiva de la CSM Olimpia Satu Mare a cucerit Cupa României

În acest weekend, sportiva Daiana Vancsa a reușit o performanță remarcabilă, cucerind locul I la Cupa României. Odată cu această victorie, ea a primit și titlul de Maestru Emerit al Sportului, una dintre cele mai prestigioase distincții din sportul românesc, acordată de Agenția Națională pentru Sport.

Această recunoaștere vine ca o încununare a anilor de muncă, sacrificii, determinare și pasiune. Pentru Daiana, drumul nu a însemnat doar medalii și trofee, ci și o călătorie construită alături de antrenori, colegi, familie și susținători.

Cariera sa este una de excepție:

5 titluri de campioană mondială la seniori, multiple medalii europene, numeroase victorii în competițiile naționale.

Daiana este legitimată la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare și, în același timp, își desfășoară activitatea ca ofițer ISU Satu Mare – un exemplu de echilibru între carieră profesională și sport de înalt nivel.

Următoarea provocare pentru campioană va fi Campionatul European de Karate din Riga, Letonia, programat între 22–26 octombrie 2025, unde va reprezenta din nou România și va avea șansa de a-și confirma încă o dată valoarea.

”Felicitări, Daiana! Suntem mândri de tine și de parcursul tău, iar întreaga Românie îți ține pumnii pentru competițiile viitoare!” este mesajul transmis de IGSU pe pagina oficială de facebook a instituției.