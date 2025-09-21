Arte marțiale / Samuraii medaliați la Memorialul Sensei Varga Csaba din Szerencs

Un weekend de excepție pentru sportivii de la CS Samuraiul Satu Mare, clubul sătmărean reușind performanțe deosebite la Memorialul Sensei Varga Csaba din Szerencs, competiție cu un nivel extrem de ridicat, de unde mai mulți sportivi s-au întors cu medalii.

Competiția int ernațională, desfășurată sub egida federației SKS-SKDUN Karate, a reunit 250 de sportivi de la 20 de cluburi, însă echipa din Satu Mare a făcut față cu brio și a demonstrat încă o dată că munca, perseverența și pasiunea aduc rezultate.

Cea mai strălucitoare medalie i-a revenit Victoriei Szikszai, care a cucerit aurul. Totuși, și alți colegi de club au urcat pe podium.

Szikszai Viktória – medalie de aur

Gyöngyösi Lara, Andrea Ciurdas și Șerban Anna – medalii de argint

Anastasia Biro, Gyurkan Nadia, Ștefania Mărcuș și Darius Mărcuș – medalii de bronz

Un merit deosebit îl au și sportivii care au luptat cu dăruire, chiar dacă de această dată nu au reușit să urce pe podium: Andrei Bica, Darius Mestesanu, Prada Bence, Balog Alex, Casian Bobiță, Ianis Ciutacu, Gyöngyösi Roland, Tudor Silaghi și Pápai Erik. Ei au oferit un exemplu de voință și perseverență.

Antrenorii Magos Róbert, Filer Iván și Magos Róbert Patrick s-au declarat mândri de performanțele elevilor lor, subliniind că în sport nu contează doar rezultatele, ci și spiritul de luptă și determinarea pe care fiecare copil le-a demonstrat pe tatami.

Nu trebuie uitați nici părinții, care oferă un sprijin imens tinerilor sportivi. Prezența, încurajările și eforturile lor din spatele scenei sunt esențiale pentru ca aceste succese să fie posibile.