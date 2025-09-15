Aur la Balcaniada de seniori și argint la Naționalele U13 și U15

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, medalii pe două fronturi:

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au confirmat din nou valoarea școlii sătmărene, obținând rezultate deosebite în două competiții majore desfășurate la finalul săptămânii trecute.

La Campionatul Balcanic de seniori, organizat la Peja, în Kosovo, sportivele pregătite de Pelcz Attila au urcat pe podium. Vedeta delegației a fost Gorguet Maidelines, care și-a apărat titlul câștigat anul trecut și a cucerit din nou medalia de aur la categoria 78 kg, după o finală disputată chiar cu colega sa de club, Limay Ventura, aceasta obținând argintul la prima participare balcanică.

Performanțele sătmărene au continuat și la +78 kg, unde Paula Paștiu , antrenată de Marian Halas, a reușit prima sa medalie la seniori, tot de argint. La masculin, Antonio Ilie (+100 kg) a obținut bronzul, iar Adina Micaș a încheiat pe locul 4.

În același timp, la Campionatul Național de ne-waza U13 și U15 desfășurat la Râmnicu Vâlcea, juniorii clubului au confirmat că viitorul e promițător. Alessia Micaș (48 kg) și Iannis Marina (50 kg) au câștigat medalii de argint, iar Andrei Steer (55 kg) a terminat pe locul 5, după o evoluție solidă într-o competiție extrem de disputată.