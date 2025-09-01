Care-i ceasul cel bun?

Ora H…bun slogan de marketing pare a-și fi ales băcănia din colț. De la Ceasul Electric…cum e cunoscută zona de lângă Casa de Modă…Moda acum e de vară târzie în primele zile ale toamnei. Septembrie, luni cum ar zice Horea Brenciu și Orchestra… Noi am adăuga ca text la imaginea bursei… ”două ceasuri, două adevăruri. Dacă întârzii, alege ceasul din stânga; dacă vrei să pari punctual, jură pe cel din dreapta. În rest, timpul curge …”, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva…Cu o scumpire de rovignetă sau altceva…” . Hai că prea am devenit toți poeți pe la bursă…De când cu pachetele astea de redresare a economiei am început să vorbim numa-n versuri. Și a început multora să ne stea-n loc nu numai ceasurile, ci și mintea!