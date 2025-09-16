Careienii strălucesc la Memorialul Rudel Obreja. Trei centuri câștigate la București

Prima ediție a Memorialului Rudel Obreja, desfășurată zilele trecute la București, a reunit sute de sportivi și 31 de meciuri spectaculoase la nivel de cadeți, juniori și tineret. Evenimentul, organizat de Octavian Stoica (Geolgău Box Promotion), s-a bucurat de prezența unor mari nume din boxul românesc, printre care Leonard Doroftei și Antonia Obreja.

În competiția pentru centurile GBP, Academia de Box Nord-Vest Transilvania Carei a obținut rezultate de excepție. Trei dintre sportivii pregătiți de antrenorul Lucian Nagy au cucerit trofeul:

Noel Avram (63,5 kg, juniori), Luca Babici (60 kg, tineret), Sebastian Caragea (70 kg, tineret)

„Sunt mândru de elevii mei, care au demonstrat curaj, pregătire și voință de a învinge”, a declarat Nagy la finalul galei.

Competiția a fost și un moment de omagiu pentru memoria regretatului Rudel Obreja, figură emblematică a boxului românesc. Soția sa, Antonia Obreja, a transmis mulțumiri organizatorilor, iar vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box, Florin Mulcuțan, a remarcat nivelul ridicat al sportivilor, apreciind în mod special prestațiile pugiliștilor sătmăreni