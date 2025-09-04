Conferința „Eroi și Martiri” – ediția a V-a, la Satu Mare și Tășnad – invitat special părintele Constantin-Valer Necula

Asociația Civică Tempora Satu Mare, în colaborare cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Satu Mare, Primăria Tășnad și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Tășnad, cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Satu Mare, organizează în perioada 5–6 septembrie 2025 conferința „Eroi și Martiri” – ediția a V-a.

Evenimentul va fi susținut de părintele profesor universitar dr. habil. Constantin-Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu, și se va desfășura după următorul program:

Vineri, 5 septembrie 2025, ora 17:00 – Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare. Momente cultural-artistice, spirituale și patriotice, cu participarea Corului „Axios” al Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare și a solistului Paul Filip Jurge.

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 17:00 – Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Tășnad. Momente cultural-artistice și patriotice, susținute de ansamblurile folclorice tășnădene.

Moderatorul manifestării va fi colonel (r) Voicu Siheț.

Conferința este organizată cu binecuvântarea PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și este sprijinită financiar de Consiliul Județean Satu Mare, în conformitate cu Legea 350/2005.

Accesul publicului este liber.