Statistica Superligi 2025-2026

Dacă lăsăm cifrele să vorbească vom vedea că acestea întăresc dominația olteană asupra acestei ediții de campionat. De asemenea acestea demonstreză că fabrica de jucării (periculoase) din capitala țării a venit total nepregătită pe prima scenă a țării. La număr de victorii Craiova are 23 de reușite față de cele doar 4 ale Metaloglobusului. La meciuri egale conduce Petrolul cu 14 nedecise, cea mai pragmatică echipă fiind Slobozia cu doar 7 egaluri (am ținut cont că în grupa retrogradare s-au jucat doar 9 partide față de cele 10 din grupa campionat). Cele mai puține înfrângeri le-a încasat tot Craiova, iar Slobozia, cu 25, deține recordul negativ.

În ceea ce privește golurile marcate avem în frunte tot pe juveți, cu 65 de reușite față de cele doar 33 ale Petrolului. La goluri primite au excelat tot apărătorii din Bănie cu doar 23 de străpungeri, pe când cei de la Metaloglobus au scos mingea din plasă de 80 de ori. Cum era de așteptat la golaveraj (+42 față de -45) și punctaveraj (80 față de 22) tot cei doi poli ai clasamentului au ieșit în evidență. La punctaveraj nu am ținut cont de înjumătățirea punctelor din sezonul regulat.

La golgeteri s-a detașat bosniacul Juvo Lukic cu 18 reușite, urmat de Florin Tănase (FCSB) cu 16 goluri și Alex Dobre (Rapid) cu 15. Cei 239 de marcatori din această ediție au înscris 792 goluri în 300 de jocuri, adică o medie de fix 2,64 goluri/meci. Totuși din cei 239 de marcatori, 94 au înscris câte un singur gol, iar alți 44 au avut câte două reușite.

Cel mai urmărit meci din acest sezon a fost cel dintre Dinamo și Rapid când pe Arena Națională au luat loc fix 34.700 de spectatori, urmat de cel dintre FCSB și Rapid cu 30.903 spectatori și FCSB cu Dinamo la care au asistat 28.510 persoane. În ce privește media de spectatori pe meci acasă pe primul loc se află tot Universitatea Craiova cu 16.081. Pe locul doi cifrele reci spun că este Dinamo cu 10.446 de spectatori/joc, dar Rapidul cu 9.903 spectatori pe meci revendică locul doi deoarece într-un meci nu a avut dreptul decât la o jumătate din locurile disponibile, iar în alt joc a fost sancționată cu disputarea partidei fără spectatori. Un calcul simplu ne arată că ar fi avut o medie de 10.705 participanți la eveniment. Rușinea campionatului este tot Metaloglobus cu o medie de 651 de spectatori/joc, nu departe de ea fiind echipa din Miercurea Ciuc cu 1514 spectatori/meci și Unirea cu 1605. Restul echipelor, spre lauda lor, au avut peste 3000 de spectatori/joc.



Dacă facem abstracție de cei care au jucat mai puțin de 150 de minute în acest campionat vom descoperi că cel mai eficace jucător este chiar golgeterul campionatului cu un gol la fiecare 144 de minute jucate. Jucătorul cel mai scump din campionatul românesc a fost Olaru (FCSB) care costă 6,5 milioane de euro. Cel mai greu jucător este rapidistul Koljic cu 92kg, cel mai înalt a fost Anestis de la Botoșani (198cm), iar cel mai bătrân este japonezul Seto de la argeșeni care are 40 de ani și multe zile.



Pe final hai să discutăm și despre cei mai „răi” jucători de pe teren. Cu 2 cartonașe roșii sunt 7 jucători, Oțelul și Craiova având câte doi reprezentanți la această categorie. La cartonașe galbene s-a distanțat Sadriu de la Argeș care a acumulat 11 stacojii. Pe echipe tot urmașii lui Dobrin sunt cu 97 de cartonașe galbene încasate, cea mai fair-play echipă în această privință fiind FCSB care a cumulat doar 70 de galbene și două roșii. La cartonașe roșii excelează UTA și Oțelul cu câte șapte contraperformanțe de acest tip. Singura echipă cu un singur cartonaș roșu este Rapid.



Opriți războaiele!