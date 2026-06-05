Satu Mare se alătură proiectului „Noaptea în Mișcare”, organizat pe 12 iunie la Budapesta și, în același timp, în aproape 100 de locații. Evenimentul aduce în prim-plan sportul, mișcarea în aer liber și participarea comunității la activități recreative desfășurate în mai multe puncte ale orașului.
Participarea este gratuită, dar se face pe bază de înscriere. Programul de la Satu Mare include activități sportive diverse, dedicate mai multor categorii de vârstă și niveluri de pregătire, de la alergare, ciclism și drumeție, până la dans, fotbal de noapte, tenis de masă, escaladă, arte marțiale, yoga, baschet și spinning.
Programul evenimentului
Duathlon: 7 km
alergare | 19:00–21:30 | Start: Piața 25 Octombrie
Duathlon: 25 km de ciclism | 19:00–21:30 | Start: Piața 25 Octombrie |
Alergare 3 km | 19:15–20:30 | Start: Piața 25 Octombrie | traseu separat față de duathlon
Dans | 20:00–22:30 | Spațiul de evenimente Coposu
Drumeție | 20:00–22:00 | Start: Podul Prieteniei
Fotbal de noapte | 21:00–23:00 | Piața 25 Octombrie
Tenis de masă | 21:00–22:30 | Spațiul de evenimente Coposu
Escaladă | 20:00–23:00 | Piața 25 Octombrie
Arte marțiale | 21:00–23:00 | Platoul de evenimente Coposu
Yoga / Pilates | 21:30–23:00 | Zona pietonală de pe malul Someșului
Baschet | 22:00–01:00 | Piața 25 Octombrie
Spinning | 22:00–01:00 | Piața 25 Octombrie
Înscriere la
evenimentul global:
https://mozgasejszakaja.hu/
Formular local Satu
Mare:
https://forms.gle/HrtVuAcUyVf4Bnsw8
Termen limită pentru
înscriere:
10 iunie 2026, ora 16:00
Evenimentul este organizat de Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și partenerii, realizat cu sprijinul programului Aktív Magyarország și în coorganizarea Uniunii Organizatorilor de Evenimente Sportive Recreative din Ungaria, cu sprijinul Decathlon.
Vă invităm să vă înscrieți, să alegeți activitatea preferată și să luați parte la o seară dedicată mișcării, sportului și comunității!