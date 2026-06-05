Satu Mare se alătură proiectului „Noaptea în Mișcare”, organizat pe 12 iunie la Budapesta și, în același timp, în aproape 100 de locații. Evenimentul aduce în prim-plan sportul, mișcarea în aer liber și participarea comunității la activități recreative desfășurate în mai multe puncte ale orașului.

Participarea este gratuită, dar se face pe bază de înscriere. Programul de la Satu Mare include activități sportive diverse, dedicate mai multor categorii de vârstă și niveluri de pregătire, de la alergare, ciclism și drumeție, până la dans, fotbal de noapte, tenis de masă, escaladă, arte marțiale, yoga, baschet și spinning.

Programul evenimentului

Duathlon: 7 km alergare | 19:00–21:30 | Start: Piața 25 Octombrie

Duathlon: 25 km de ciclism | 19:00–21:30 | Start: Piața 25 Octombrie |

Alergare 3 km | 19:15–20:30 | Start: Piața 25 Octombrie | traseu separat față de duathlon

Dans | 20:00–22:30 | Spațiul de evenimente Coposu

Drumeție | 20:00–22:00 | Start: Podul Prieteniei

Fotbal de noapte | 21:00–23:00 | Piața 25 Octombrie

Tenis de masă | 21:00–22:30 | Spațiul de evenimente Coposu

Escaladă | 20:00–23:00 | Piața 25 Octombrie

Arte marțiale | 21:00–23:00 | Platoul de evenimente Coposu

Yoga / Pilates | 21:30–23:00 | Zona pietonală de pe malul Someșului

Baschet | 22:00–01:00 | Piața 25 Octombrie

Spinning | 22:00–01:00 | Piața 25 Octombrie

Înscriere la evenimentul global:

https://mozgasejszakaja.hu/

Formular local Satu Mare:

https://forms.gle/HrtVuAcUyVf4Bnsw8

Termen limită pentru înscriere:

10 iunie 2026, ora 16:00

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și partenerii, realizat cu sprijinul programului Aktív Magyarország și în coorganizarea Uniunii Organizatorilor de Evenimente Sportive Recreative din Ungaria, cu sprijinul Decathlon.

Vă invităm să vă înscrieți, să alegeți activitatea preferată și să luați parte la o seară dedicată mișcării, sportului și comunității!