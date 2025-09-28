Surpriză plăcută în Liga 2:

CSM Olimpia obține prima victorie a sezonului!

– Portarul Deaky a apărat un penalty la 0-0 iar apoi Coco Zamfir a marcat imediat după pauză. Urmează duelul cu Dumbrăvița lui Florin Fabian

CSM Olimpia Satu Mare a reușit una dintre marile surprize ale etapei a 8-a din Liga 2. Nou-promovata, aflată pe ultimul loc încă din runda a 2-a, a obținut prima victorie a sezonului, chiar în deplasare, împotriva Metalului Buzău, scor 1-0. Este al doilea rezultat pozitiv consecutiv după ce în runda a 7-a sătmărenii au obținut primul punct, 1-1 la Șelimbăr.

Formația pregătită de Bogdan Lobonț a reușit să spargă gheața și să își treacă în cont trei puncte extrem de prețioase. Astfel, sătmărenii au urcat două poziții în clasament și au părăsit, în sfârșit, poziția de „lanternă roșie”.

Partida de la Buzău a fost una plină de emoții. În prima repriză, portarul Zsombor Deaky și-a salvat echipa la un penalty executat de Saim Tudor (minutul 13), păstrând tabela intactă.

Golul victoriei a venit imediat după pauză, în minutul 46, când Cosmin Zamfir a profitat de o fază confuză și a înscris după ce șutul lui Magyari lovise bara. Până la final, CSM Olimpia a rezistat presiunii și a reușit să închidă jocul, bifând primul meci fără gol primit în acest sezon.

Lobonț: „Norocul ține cu cei care luptă”

La final, directorul tehnic Bogdan Lobonț și-a felicitat elevii pentru efortul depus:

„Rezultatul contează. Ne-am atins scopul. Am încercat să închidem jocul combinativ al adversarului și să lovim pe contraatac. Băieții au depus o energie extraordinară și au luptat pentru fiecare minge. Pot să spun că azi norocul a fost de partea noastră, dar norocul ține cu cei care luptă.”

Urmează duelul cu Dumbrăvița lui Florin Fabian

Cu cele trei puncte câștigate la Buzău, CSM Olimpia ajunge la 4 puncte în clasament și urcă de pe locul 22 pe locul 20, devansând CSC Șelimbăr și AFC Câmpulung Muscel.

Sătmărenii speră să continue seria pozitivă și în etapa următoare, când vor juca acasă contra CSC Dumbrăvița, sâmbătă, de la ora 11:00.

Echipa din Dumbrăvița e pregătită de sătmăreanul Florin Fabian. Bănățenii nu au reușit să obțină , sâmbătă, decât o remiză , acasă cu Șelimbăr deși au condus cu 1-0.

”Știam că nu ne va fi ușor. Bugetul echipei, lotul pe care am încercat să-l facem… dar eu muncesc și am venit din pasiune aici și încerc să-i dezvolt pe băieții ăștia. Sper să vină ceva și de la ei în perioada următoare și să putem să trecem peste momentele astea. Avem trei meciuri, cu Satu Mare, Metalul Buzău și cu Câmpulung Muscel, în care trebuie să ne revenim. Asta e singura soluție, muncă și să ne revenim!”, a declarat Florin Fabian după remiza cu Șelimbăr.

METALUL BUZĂU – CSM OLIMPIA SATU MARE 0-1

Stadion: Metalul (Buzău).

Arbitru: Mădălina Gherghi (Buftea – Ilfov). Asistenți: Mihăiță Adrian Noroc (Botoşani) și Alexandru Mihăilă (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea). Rezervă: Mihai Amorăriței (Câmpina – Prahova). Observator arbitri: Ionel Popa (Paşcani – Iaşi). Delegat joc: Marian Lumînare (Bucureşti).

Metalul Buzău: Iul. Dinu – Opaiț, Alb. Olaru, Parfeon, Rz. Radu – Saim Tudor, Borțoneanu, A. Nica – Tudorică (cpt.) – Val. Robu, Val. Dumitrache (Ad. Moldovan 46′)

Rezerve: R. Stoian – Juncănaru, Hanada, D. Oprea, Gavric, Băncilă, Gâțan, Vl. Stancovici

Antrenor: Valentin Stan

CSM Olimpia: Deaky – Ghazoini, Mat. Marin, Al. Sabău, Oanea (cpt.) – Popșa – Danu (Calugher 46′), Ad. Pop, Mustacă, Cos. Zamfir – Magyari

Rezerve: Văduva – D. Todoran, Văsălie, Copaci, Hosu, Bontaș, B. Pinter, Străiculescu

Antrenor: Zoltan Ritli Director tehnic: Bogdan Lobonț.

Rezultate:

Metalul Buzău – CSM Olimpia Satu Mare 0-1

/ C. Zamfir 46

CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr 1-1

Butnărașu 13 / P. Petrescu 14

AFC Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara 0-1

/ Filip Ilie 66

CS Gloria Bistrița – FC Bihor Oradea 1-3

Tavares 28 / Stahl 21, 60, Tincău 56,

FC Voluntari – ACSM Reşiţa 3-2

Șuteu 4, Babic 69, Guțea 90+3 / Erico da Silva 18, Jerdea 86

CSM Slatina – CS Dinamo Bucureşti 2-0

Hernando 23, M. Lupu 52

CS Afumaţi – Concordia Chiajna 1-2

M. Ioniță 33/ Neicuțescu 62, Boiciuc 73

Politehnica Iaşi – CS Tunari 2-0

Hrib 21, Grindovan 63

FC Bacău – AFC ASA Târgu Mureş 3-0

Mitrică 35 – penalti, Mitrică 74, Ciobanu 76

Ceahlăul Piatra Neamţ – Chindia Târgovişte …………

Marți, 30 septembrie 2025, ora 17:00

Steaua Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – tv

Etapa următoare (4 octombrie):

CS Tunari – Metalul Buzău

Concordia Chiajna – Politehnica Iași

CS Dinamo București – CS Afumați

ACSM Reșița – CSM Slatina

FC Bihor Oradea – FC Voluntari

AFC ASA Târgu Mureș – CS Gloria Bistrița

Chindia Târgoviște – FC Bacău

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Ceahlăul Piatra Neamț

Corvinul Hunedoara – Steaua București

CSC Șelimbăr – AFC Câmpulung Muscel

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița