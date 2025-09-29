Czigler Albert, aproape de medalie la Campionatele Europene

Tânărul sportiv sătmărean Czigler Albert, originar din Supur, a fost la un pas de o performanță deosebită la Campionatele Europene de tenis de masă desfășurate în perioada 24–28 septembrie, la Kosta, Suedia. Component al lotului național al României, Albert a contribuit decisiv la clasarea echipei mixte pe locul 7 în Europa, un rezultat remarcabil obținut în fața unor adversari de top.

România a reușit victorii clare în faza grupelor: 5-0 cu Estonia, 5-0 cu Croația și 5-0 cu Anglia, iar în optimi a trecut spectaculos de Germania, scor 3-2. Tricolorii au cedat în sferturi în fața Franței, campioana europeană, 0-5, iar în lupta pentru locurile 5-8 au fost învinși de Spania cu 3-2. Astfel, echipa României a încheiat competiția pe poziția a șaptea.

În probele individuale și de dublu mixt, Albert a confirmat forma excelentă. Alături de partenera sa, talentata Bianca Toma din Slatina, a ajuns până în optimi, fiind învinși de perechea franceză Timp Escudier – Albane Rochut, viitorii campioni ai Europei. Cei doi s-au clasat pe locul 9 la nivel continental. La simplu, Czigler a obținut locul 18, cedând doar în fața semifinalistului francez Clin Simon.

Competiția de la Kosta a reunit cei mai buni juniori ai Europei și s-a desfășurat pe durata a cinci zile intense. Pentru Albert urmează câteva zile de recuperare, apoi o nouă etapă de pregătire la EUROTALENTS Development Camp, organizat de ETTU la București sub coordonarea antrenorilor Bogdan Albescu și György István.

Imediat după cantonament, sportivul din Supur va lua startul la o nouă competiție internațională de anvergură: World Table Tennis Youth Contender, programată la Podgorica, Muntenegru.