Dans sportiv / Strălucire pe ringul de dans – Royal Dance Club, din nou pe podium!

Dansatorii talentați de la Royal Dance Club au demonstrat încă o dată că pasiunea, munca și dăruirea aduc rezultate deosebite. În weekendul trecut, pe data de 13 septembrie, la Concursul „Cupa Patty Dance – Ediția I”, desfășurat la Sala Polivalentă din Bistrița, perechile clubului au reușit să impresioneze juriul și publicul, obținând numeroase premii la diferite categorii de vârstă și stiluri de dans.

Rezultate obținute:

Darius Iepure & Amina Iepure – Basic Standard 12-15 ani: locul 3; Basic Latino: locul 3; Clasa D: locul 4.

Armin Andrei Dohi & Lara Maria Câmpan – 10-11 ani: Basic Latino: locul 1; Standard: locul 3; Clasa E: locul 3.

Domuț Ianis & Harkel Isabel – 10-11 ani: Basic Latino: locul 2; Basic Standard: locul 5; Clasa E: locul 9.

Mark Lantos & Sofia Maria Coman – Debutanți 12-15 ani, Cha Cha și Vals Lent: locul 1.

Răzvan Tarța & Elissa Ciul – Precompetițional 10-11 ani (2 și 3 dansuri): locul 1.

Raissa Florea – Fete Aur 12-15 ani: locul 3.

Surya Maria Pop, Victoria Vasciac, Ilinca Antonia Ștefania – Fete Bronz 10-11 ani: locurile 9, 10 și 11.

Aceste rezultate confirmă nivelul ridicat al pregătirii dansatorilor și seriozitatea cu care aceștia își urmează visul de a cuceri ringurile de dans.

Urmează Cupa Sătmarului!

La final, antrenorul Ovidiu Ignat transmite felicitări călduroase tuturor sportivilor pentru munca depusă și pentru performanțele obținute. Totodată, invităm publicul să fie alături de noi și în acest weekend, când Royal Dance Club organizează tradiționala „Cupa Satmarului”, un eveniment de prestigiu care reunește cei mai buni dansatori într-un spectacol de grație și eleganță.