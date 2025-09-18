Liga a 2-a: CSC Șelimbăr- CSM Olimpia Satu Mare, sâmbătă ora 11

Derby-ul suferinței se joacă la Cisnădie

– Ambele echipe sunt în căutarea primelor puncte din actualul sezon

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11:00, CSM Olimpia Satu Mare se deplasează la Cisnădie pentru a înfrunta pe CSC 1599 Șelimbăr, într-un meci din Liga a II-a ce se anunță un adevărat derby al suferinței dacă ținem cont că se întâlnesc echipele care nu au acumulat niciun punct în primele șase etape. Și care se află pe ultimele două locuri în campionat.

Atât Șelimbăr, cât și Olimpia, traversează momente dificile. Gazdele au început slab sezonul și caută cu disperare prima victorie, în timp ce sătmărenii lui Lobonț și Ritli au și ei nevoie urgentă de puncte pentru a ieși din zona fierbinte a clasamentului.

Din păcate partida nu va fi transmisă la TV și nici pe platforma FRFTV. Detalii însă , suporterii pot afla pe parcursul meciului de la Metropola TV.

Despre CSC Șelimbăr…

CSC 1599 Șelimbăr este un club fondat în 2016, sub numele Viitorul Șelimbăr, reînviind tradiția fotbalului din comună după dispariția echipei Sevișul. În doar câțiva ani, a reușit promovarea până în Liga a II-a, unde încearcă să se stabilizeze. Echipa joacă meciurile de acasă pe stadionul „Măgura” din Cisnădie, care are o capacitate de circa 2.450 de locuri.

Pentru Șelimbăr, victoria este vitală nu doar pentru clasament, ci și pentru moralul unei echipe care nu a reușit să își impună jocul în primele etape. Olimpia vine însă hotărâtă să profite de momentul de slăbiciune al gazdelor și să obțină un rezultat pozitiv pe teren străin.

Căpitanul Cătălin Oanea pare a-și fi revenit după accidentarea din meciul cu Corvinul și e în lot în schimb mijlocașul Calugher are probleme medicale și lipsește și la acest joc de la CSM Olimpia.

Program etapa 7 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 19 septembrie 2025, ora 17:00

FC Bihor Oradea – FC Bacău – tv

sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 11:00

CS Tunari – CS Afumaţi

Concordia Chiajna – CSM Slatina

CS Dinamo Bucureşti – FC Voluntari

ACSM Reşiţa – CS Gloria Bistrița – FRF.tv

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC Câmpulung Muscel

Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăviţa

CSC Şelimbăr – CSM Olimpia Satu Mare

sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 12:30

Politehnica Iaşi – Metalul Buzău – tv

duminică, 21 septembrie 2025, ora 11:00

AFC ASA Târgu Mureş – Ceahlăul Piatra Neamţ – tv

marți, 23 septembrie 2025, ora 19:00

Chindia Târgovişte – Steaua Bucureşti – tv