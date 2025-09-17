DEZVOLTARE. Prefectul Satu Mare, întâlnire de lucru cu primarul comunei Bătarci pentru modernizarea infrastructurii și sprijinirea mediului rural

Discuțiile au vizat proiectele de investiții locale, sprijinul agriculturii și consolidarea cadrului juridic administrativ



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de secretarul general Cosmin Dorle, s-a întâlnit astăzi cu primarul comunei Bătarci, Adrian Toma, și cu secretarul general al primăriei, Ecaterina Sabo. Întrevederea a avut ca scop evaluarea stadiului proiectelor de infrastructură derulate prin programe guvernamentale și europene, precum și identificarea modalităților de sprijinire a dezvoltării comunității rurale.

Proiecte majore de infrastructură aproape finalizate

Discuțiile au evidențiat progresele semnificative în cadrul proiectelor de modernizare a drumurilor publice din comună, cu o lungime totală de 11,6 km și o valoare de peste 11 milioane de lei, finalizate în proporție de 98%. Au fost abordate și programele naționale „Anghel Saligny” și „Sfânta Ana”, acesta din urmă vizând construirea de creșe noi prin Compania Națională de Investiții.

Autoritățile au subliniat importanța dezvoltării agriculturii locale, diversificării economiei la nivelul comunei și atragerii de fonduri pentru modernizarea infrastructurii sociale și culturale. Accentul a fost pus pe investițiile în educație și sănătate, esențiale pentru creșterea calității vieții și păstrarea tinerilor în comunitate.

Consolidarea cadrului juridic și transparența administrației

Prefectul Altfatter Tamás a reiterat rolul Instituției Prefectului în verificarea legalității actelor emise de autoritățile locale, asigurând conformitatea acestora cu legislația în vigoare. Scopul este consolidarea încrederii cetățenilor și garantarea unui proces administrativ transparent și corect.

„Dezvoltarea mediului rural este o prioritate pentru județul Satu Mare. Printr-o bună colaborare între autoritățile locale și centrale, putem asigura implementarea eficientă a programelor de investiții și sprijinirea administrațiilor în emiterea actelor conforme cu legislația. Instituția Prefectului va continua să fie un partener activ pentru comuna Bătarci, astfel încât proiectele să aducă beneficii concrete comunității.” – prefect Altfatter Tamás