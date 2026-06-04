Adrian Rus rămâne la Universitatea Craiova! Sport •

Vești excelente pentru fotbalul sătmărean și pentru suporterii Universității Craiova. Fundașul central Adrian Rus și-a prelungit contractul cu gruparea din Bănie pentru încă două sezoane, alegând să continue la echipa alături de care a cucerit în acest sezon titlul de campion al României și Cupa României.



Ajuns la finalul vechiului angajament, internaționalul român originar din județul Satu Mare a avut de luat o decizie importantă în această vară. Deși pe numele său au apărut mai multe oferte, iar experiența și constanța sa l-au transformat într-un jucător extrem de apreciat, Rus a decis să își continue cariera în tricoul alb-albastru.

Anunțul a fost făcut oficial de clubul craiovean printr-un mesaj adresat suporterilor:

„Împreună, până la capăt! Am sperat cu toții... Am așteptat și, acum, putem anunța oficial: campionul Adrian Rus continuă drumul spre noi performanțe alături de Universitatea Craiova! Forza Știința!”



„Craiova a devenit casa mea”

La scurt timp după semnarea noului contract, Adrian Rus a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare, explicând motivele care l-au determinat să rămână în Bănie.

„Acum un an am venit la Universitatea Craiova cu multă ambiție și dorința de a demonstra. Mirel Rădoi a avut un rol important în alegerea mea, oferindu-mi încredere încă din primul moment, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Astăzi sunt fericit să continui această poveste. Am găsit aici oameni extraordinari, un grup unit, suporteri incredibili și aceeași relație bazată pe respect, încredere și comunicare din partea actualului staff tehnic, lucru care a contat enorm pentru mine.

Craiova a devenit mai mult decât un club. A devenit casa mea. Vă mulțumesc pentru susținere și vă promit că voi da totul pentru acest tricou în fiecare zi. Rămân aici. Rămân pentru Știința!”



Un sezon excelent pentru fundașul sătmărean

La 30 de ani, Adrian Rus traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. În sezonul recent încheiat a fost unul dintre oamenii de bază ai campioanei României, bifând 34 de apariții și reușind să înscrie de patru ori, cifre remarcabile pentru un fundaș central.

Cotat la aproximativ 1,2 milioane de euro, Rus și-a confirmat statutul de lider al defensivei și de unul dintre cei mai constanți jucători din Superligă.

Înainte de a ajunge la Craiova, fotbalistul sătmărean a evoluat pentru cluburi importante din România și din străinătate, printre care Pisa, Pafos, Fehérvár, Sepsi și Balmazújváros. De asemenea, a adunat 22 de selecții în tricoul echipei naționale a României.

După partida de sâmbătă a reprezentativei României cu Țara Galilor, Adrian Rus va intra în vacanță, urmând ca pe 20 iunie să revină la pregătiri și să plece alături de Universitatea Craiova în cantonamentul de vară din Austria.





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