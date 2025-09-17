DOLIU în cultura careiană. Fogaș Emilian Horațiu (Milu) a trecut în eternitate

Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultură Carei, a anunțat cu profundă tristețe trecerea prematură în neființă a lui Fogaș Emilian Horațiu (Milu), un prieten și susținător neobosit al vieții culturale careiene.

De-a lungul anilor, Milu a prezentat spectacolele Casei de Cultură și a contribuit activ la organizarea numeroaselor evenimente culturale, implicându-se cu pasiune în promovarea artei și valorilor locale. În calitate de consilier local, profesor și iubitor de artă, a demonstrat profesionalism, echilibru și un angajament sincer față de comunitatea culturală a orașului.

„Prin implicarea sa constantă, Milu a lăsat o amprentă de neșters asupra vieții culturale din Carei. Îi vom păstra mereu amintirea vie”, a declarat Bogdan Georgescu.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!