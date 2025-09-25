AJF Satu Mare

Două meciuri din ELITE la acest sfârșit de săptămână

– Partidele Turul-Talna și Carei-Dorolț, amânate

Doar jumătate din meciurile etapei a 4-a din Liga a 4-a ELITE se vor juca la acest sfârșit de săptămână.

La Odoreu se întâlnesc, sâmbătă de la ora 17, revelațiile acestui start de sezon, Someșul și CSM II Olimpia Satu Mare. Ambele echipe au acumulat patru puncte și în plus au arătat o poftă deosebită de fotbal ofensiv în primele trei runde…

La Negrești Oaș avem duelul ultimelor două clasate, Oașul și Unirea Tășnad II Decebal. Echipe ce au strâns câte un punct și speră la un rezultat pozitiv care să le scape de locurile din subsol.

Meciurile primelor două clasate, Talna și Recolta Dorolț au fost amânate. Orașu Nou ar fi trebuit să joace la Micula în vreme ce Recolta avea meci programat la Carei.

Iată programul ORIENTATIV al meciurilor din județ :

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM

Etapa 4

Sâmbătă, 27 septembrie următoarele meciuri:

Ora 16:00 – seniori:

FC Someşul Odoreu – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

Meciul de juniori se joacă miercuri, 1 octombrie, ora 16:00

Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori:

ACS Oaşul 1969 – Unirea Tăşnad II / Decebal

Victoria Carei – ACSC Recolta Dorolţ, amânat

Turul Micula – AFCS Talna Oraşu Nou, amânat

Liga a IV-a – Seria A

Etapa 3

Duminică, 28 septembrie următoarele meciuri:

Ora 14:00 – seniori: Victoria Apa – Înfrăţirea Tarna Mare

Ora 17:00 – seniori: Voinţa Turţ – Cetate Ardud

Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Sportul Botiz – Voinţa Lazuri

Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Dacia Medieşu Aurit – Recolta Dorolț II – Dara

Liga a IV-a – Seria B

Etapa 5

Sâmbătă, 27 septembrie următoarele meciuri:

Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Kneho Urziceni – Someşul Oar

Ora 17:00 – seniori: Fortuna Căpleni – Crasna Moftinu Mic

Duminică, 28 septembrie următoarele meciuri:

Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Frohlich Foieni – Schwaben Kalmandi Cămin

Ora 14:00 – seniori: Real Andrid – Ciumeşti

Ora 17:00 – seniori: Ghenci – Vulturii Santău

Ora 17:00 – seniori: Unirea Pişcolt – Viitorul Lucaceni / Berveni

Ora 17:00 – seniori: Recolta Sanislău – Victoria Petreşti

Liga a V-a

Etapa 3

Sâmbătă, 27 septembrie următoarele meciuri:

Ora 15:00 – seniori: Dacia Supur – Platanul Marna

Ora 17:00 – seniori: Diferit SM – Olimpia Domăneşti (teren Agriş)

Ora 17:00 – seniori: Voinţa Lazuri II – Il Calcio SM

Duminică, 28 septembrie următoarele meciuri:

Ora 17:00 – seniori: Livada – Ugocea Porumbeşti

Ora 17:00 – seniori: Viile Satu Mare – Crucişor

Voinţa Babţa – stă